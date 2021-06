Vacina da Janssen chega ao Brasil; Yuca capta R$56 mi e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (22) para começar o dia bem informado:

Fed, ata do Copom, CVC, Ecorodovias, Magalu e o que mais move o mercado

Mercado internacional mantém cautela antes de fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell

Veja o que o presidente do Fed dirá na Câmara nesta tarde

Jerome Powell irá reforçar percepção de que inflação americana é transitória e que desemprego segue "elevado" no país

Brasil recebe hoje 1,5 milhão de doses da vacina Janssen

Além do atraso, o lote é metade do previsto e chega com prazo de validade esticado

Startup que quer mudar a moradia urbana, Yuca capta R$ 56 milhões

Empresa acaba de receber um investimento de US$ 10 milhões para expandir o portóflio de apartamentos individuais e democratizar os investimentos em no Brasil

CPI da Covid ouve ex-ministro Osmar Terra nesta terça-feira

Senadores pretendem questioná-lo sobre declarações em defesa de medicamentos sem eficácia comprovada para covid-19 e contra o distanciamento social

Eletrobras: privatização avança, mas 'jabutis' reduzem competitividade

Congresso aprova MP que permite capitalização da estatal de energia, mas adendos ao projeto original terão impacto na conta de luz dos brasileiros

Conta de luz deve subir 15% em julho com reajuste da bandeira vermelha

da energia residencial quase dobrou em 10 anos

CVC precifica follow-on com mais de 30% de desconto

Agência de turismo espera levantar cerca de meio bilhão de reais, que devem ser utilizados para pagamento de dívida e investimentos em iniciativas estratégicas

Quer que ficaram para trás na pandemia? IRB lidera lista

Reabertura da economia com a antecipação do calendário de vacinação abre oportunidades em ações que ainda estão distantes de recuperar perdas da pandemia

Aposta de fundos em 'perdedores da ' dá retorno de até 430%

'Buy and hold' de ações de hotéis, cassinos, parques e empresas de cruzeiros marítimos ao longo da pandemia ou compra na baixa se provaram estratégia com elevados retornos

Com avanço da vacinação, aéreas brasileiras já preparam aumento das rotas

Mercado doméstico deve se recuperar antes das companhias reativarem as linhas internacionais

Política e mundo

Arthur Lira: 'Neste momento, a CPI da Covid é um erro'

Aliado do Planalto nega demora do governo na compra de vacinas, critica trabalho da CPI instalada no Senado e diz que não vê espaço fora da polarização em 2022

TSE: Bolsonaro tem 15 dias para provar fraudes em urnas eletrônicas

Bolsonaro tem afirmado repetidas vezes, sem apresentar provas, que houve fraude na eleição de 2018

G20 vai endossar acordo da OCDE sobre imposto mínimo global

Os detalhes da proposta devem ser aprovados nas reuniões de 9 e 10 de julho em Veneza

Índia testa envio de remédios com drones

Desde maio, 20 empresas e organizações estão autorizadas a dirigir voos experimentais, além do limite de 450 metros estabelecido pelo governo indiano

Enquanto você desligou…

Google faz evento gratuito com dicas para entrar em carreira de tecnologia

O encontro virtual vai contar com especialistas do Google e quem se inscrever vai receber desconto em curso de programação

Prefeitura de SP suspende vacinação contra covid-19 nesta terça (22)

A mudança acontece após 60% dos postos ficarem sem doses nesta segunda-feira

Autor de 'Pai Rico, Pai Pobre': maior crise da história está a caminho

Robert Kiyosaki diz que o maior 'crash' de todos os tempos está a caminho e por isso está comprando ouro, prata, e 'esperando o bitcoin cair a US$ 24 mil'

Itapemirim remarca voos antes da estreia e dá viagens gratuitas

Companhia aérea estreia dia 30 de junho, mas houve readequação da malha e atraso na entrega de aeronaves

Agenda

Nesta terça-feira (22), o Banco Central vai divulgar a ata da reunião do Copom, aquela que teve como resultado a elevação da taxa em 0,5 ponto, a 4,25% ao ano.

Nos EUA, saem os números referentes às vendas de Casas Usadas, que mede o número anualizado de edifícios residenciais usados, que foram vendidos durante o mês anterior. Este relatório ajuda a analisar a força do mercado imobiliário dos EUA, o que contribui para a análise da economia como um todo. Também nos EUA, o presidente do Fed, Jerome Powell fará um pronunciamento.

Frase do dia

“Normalmente as oportunidades estão disfarçadas de trabalho duro, é por isso que a maioria das pessoas não as reconhecem” -- Ann Landers.

