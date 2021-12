Vacina de covid para crianças?; André Mendonça no STF e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias de hoje para ficar bem informado:

As quentes do dia

Covid: 80% dos adolescentes têm pelo menos uma dose. É a vez das crianças?

Nesta quinta-feira, 16, Anvisa decide se inclui na bula da vacina da Pfizer a indicação para aplicação em crianças de 5 a 11 anos

futuro sobe após decisão do Fed vir em linha com o esperado

Banco central americano prevê três aumentos na taxa de juro em 2022, o que pode prejudicar mercados emergentes

Petrobras aprova vender até 100% nas da Braskem em follow-on

Oferta pública será realizada em conjunto com a Novonor; acordo envolve migração da petroquímica para o Novo Mercado

Camila Coutinho abre loja de sua marca no CJ Shops, em São Paulo

Será o segundo ponto físico de sua linha de cuidados com cabelo, depois de Recife

Ecommerce: a startup que traz a China para seu app nasce com R$ 17 mi

Rodada de capital semente liderada pela Canary dá pontapé inicial na Cross Commerce, que integra o lojista chinês com os marketplaces nacionais

Brisanet vai expandir operação no Nordeste e abrir mais de mil vagas

Em 2021, o grupo de telecomunicações abriu IPO, arrematou lotes de 5G e quer fechar o ano contratando

Política e mundo

Reino Unido registra recorde de casos de covid: 78.610 em 24 horas

O Reino Unido, onde a variante Ômicron avança com muita velocidade, registrou seu recorde de casos diários de covid-19 desde o início da pandemia

França vai proibir viagens não essenciais para o Reino Unido

Além disso, o isolamento será indispensável na chegada, em um local escolhido pelos viajantes e durante sete dias, informou o governo francês

André Mendonça toma posse nesta quinta-feira como ministro do STF

Mendonça herdará dois processos sob relatoria de Marco Aurélio Mello que dividem setores progressistas e conservadores

Enquanto você desligou...

Fórmula 1 planeja 'mudança de foco para energia elétrica'

A FIA disse que deseja enviar uma mensagem ambiental poderosa, com combustível 100% sustentável e "mudança de foco para energia elétrica"

Diretores de marketing estão preocupados com o trabalho remoto

Pesquisa do LinkedIn mostra como o trabalho remoto tem afetado as equipes de marketing, segundo a percpeção dos CMOs

Exame Flash