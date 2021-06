Vacina Novavax 90% eficaz; Cabify deixa o Brasil e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Petrobras, Azul, Track & Field, IBC-Br e o que mais move o mercado

Mercado internacional segue toada positiva, com maior otimismo sobre manutenção de estímulos por parte de Fed

Vacina contra covid-19 da Novavax tem eficácia de 90%

Sem internações ou óbitos, a vacina foi 100% eficaz na prevenção de casos moderados a graves

Adeus, Cabify: chegou o dia do serviço de transporte se despedir do Brasil

A empresa afirma que a saída se deve à causada pela pandemia e continuará operando em outros nove países latino-americanos, além da Espanha

Governo federal prepara MP que abre caminho para racionamento de energia

A MP propõe a formação de um grupo que poderá mudar a vazão de hidrelétricas de forma imediata, sem aval de outros órgãos e de Estados e municípios

Venture capital: na Equitas, sete investimentos e mil planos em oito meses

Venture capital avalia aceitar novas captações de fundadores de startups, que possam contribuir para desenvolvimento de investidas

Como ficam as das exportadoras com a tendência de queda do dólar

Chance de prejuízo varia conforme as perspectivas para o negócio; mineração e siderurgia continuam em alta

4 maneiras de trabalhar em casa quando o chefe quiser que você volte

À medida que os escritórios voltam a funcionar, cresce a ansiedade: se você não for para o escritório todos os dias,isso vai se tornar um problema?

CPI da Covid ouve Campelo, Witzel e Wizard nesta semana

Também estão previstas oitivas dos médicos Ricardo Dimas Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves, na sexta-feira; os dois defenderam o "tratamento precoce" contra a covid-19

Por mais segurança, bitcoin tem primeira atualização em 4 anos

Mineradores de todo mundo aprovaram nova atualização da criptomoeda, chamada de Taproot

Aquisições quadruplicam no Brasil com boom de emissão de ações

Os negócios quase quadruplicaram em relação ao mesmo período do ano passado, subindo para US$ 34,7 bilhões

Estágio e trainee: Enforce, Votorantim e mais 30 empresas com vagas

O programa de trainee da Enforce já prevê trabalho híbrido após a pandemia e tem auxílio home office

Veja quem pode sacar o auxílio emergencial nesta segunda-feira

O calendário da segunda parcela termina na próxima quinta-feira, dia 17 de junho

15 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de junho para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Política e mundo

STF mantém quebras de sigilo da CPI da Covid

Os magistrados entenderam que as medidas foram determinadas "nos limites dos poderes constitucionais e regimentais" e "no exercício dos poderes instrutórios" do colegiado

Reino Unido deve adiar última etapa do fim das restrições

A BBC afirma que a etapa será adiada em quatro semanas, até 19 de julho, uma decisão que seria submetida à aprovação do Parlamento

Reunião de cúpula da Otan aspira reconstruir relações e superar impasses

Os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) participam nesta segunda-feira em uma reunião de cúpula em Bruxelas que marca o reencontro com os Estados Unidos

Enquanto você desligou…

As principais dúvidas sobre quem pode, como e onde doar sangue

Mesmo quem já teve covid-19 ou já foi vacinado pode doar, desde que respeitado um determinado período de resguardo; Dia Mundial do Doador de Sangue é celebrado nesta segunda (14)

Black Friday: confira as dicas para se preparar para as compras

Em baixa durante a pandemia, os gastos com produtos de autocuidado, roupas e acessórios e itens infraestrutura do lar voltam ao radar do consumidor brasileiro neste ano; Black Friday acontece em 26 de novembro

Maradona no céu: campanha da Quilmes homenageia o “deus do futebol”

Vídeo publicitário foi lançado para a Copa América e brinca com rivalidade com Brasil; Argentina estreia hoje contra o Chile

Agenda

Nesta segunda-feira (14), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Na Zona do Euro saem os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos em cada região.

Frase do dia

“Faça simples. Faça memorável. Faça convidativo ao olhar. Faça divertido para ler” -- Leo Burnett.

