Vagas abertas: Atom S/A quer formar e contratar traders

Ganhos que podem variar entre R$ 200 e R$ 500 por dia, sem depender de chefe ou de clientes. Ambiente 100% meritocrático. Esses profissionais trabalham em qualquer lugar do mundo, fazem os próprios horários e não precisam ter ensino superior ou experiência prévia.

Parece bom demais para ser verdade, mas essa é a realidade de muitos traders do mercado financeiro que foram formados pela Atom S/A, empresa liderada pela mentora do Shark Tank Brasil, Carol Paiffer.

Pioneira no Brasil em vários aspectos, essa empresa foi a primeira a fazer um 'IPO reverso', bem como foi uma das primeiras a trazer para o Brasil o modelo de mesa de traders. Agora, ela quer formar novos traders do absoluto zero e colocar esses profissionais para operar com o capital da própria empresa.

A empresa, é claro, tem muito a ganhar com isso. Carol Paiffer não está sendo "boazinha": esse é um modelo de negócios muito validado e que traz muitos benefícios para a empresa.

Segundo Paiffer, é muito difícil encontrar bons profissionais, com conhecimento para operar no dia a dia com maestria, colhendo lucros consistentes. Por conta disso, a Atom S/A entrou com tudo na área educacional e começou a formar traders do zero, que podem trazer lucros milionários para a empresa e colocar uma boa parte desse no próprio bolso.

E não é pouca coisa: os traders iniciantes que trabalham na Atom S/A levam pra casa 80% dos lucros. Isso significa que, se um trader lucra R$ 1.000 operando com o capital da empresa, R$ 800 vai pro próprio bolso. Se o trader mostrar bons resultados, essa comissão pode chegar a 90%.

Mais de 50 mil alunos já participaram da formação completa da Atom S/A. No dia 14/02, em um evento online e gratuito, Carol Paiffer vai liberar a aula inaugural da próxima turma da formação.

Quem é Carol Paiffer, CEO de empresa pioneira no Brasil

Carol Paiffer é bem conhecida do grande público por ser uma das mentoras do Shark Tank Brasil, reality show em que grandes investidores apostam em startups promissoras. A empresária, porém, tem uma longa e consistente trajetória de empreendedorismo e de trading na Bolsa de Valores.

Paiffer começou a operar no mercado financeiro há 16 anos, buscando lucrar com a volatilidade do mercado. Isso é possível através de modalidades de investimento focadas no curto prazo, como (operações que começam e terminam no mesmo dia) e (operações que duram alguns dias ou semanas).

A empresária diz ter se identificado bastante com a liberdade proporcionada por esse tipo de trabalho. "Atrás de um computador ninguém sabe quem a gente é. Você consegue ganhar dinheiro sem precisar agradar chefe ou clientes", explica a executiva em entrevista ao Seu Dinheiro/Money Times.

A empresária protagonizou o primeiro e um dos poucos casos de 'IPO reverso' do Brasil. Geralmente, uma empresa estreia na Bolsa de Valores através de um IPO (initial public offering, oferta pública inicial em inglês). É quando a empresa disponibiliza suas próprias no mercado financeiro, que agora podem ser compradas por investidores institucionais e pessoas físicas.

Em 2012, porém, a empresa de Paiffer estreou através de um 'IPO reverso', que constitui uma OPA (Oferta Pública de Aquisição): ela e seus sócios compraram uma empresa que já era listada em Bolsa, e dessa aquisição nasceu a Atom S/A, empresa focada na formação de traders e disponibilização de capital para buscar lucros com day trade.

Essa foi só uma das várias inovações que Paiffer trouxe para o Brasil. A Atom S/A também foi uma das pioneiras na área de tesouraria: uma área da companhia que foca em operações de curto prazo no mercado financeiro.

"Eu não inventei o modelo. Existem oito mil empresas nos EUA que fazem isso. Isso já acontece dentro dos bancos, mas nesse modelo a gente usa dinheiro próprio. Você monta uma empresa, disponibiliza o capital e convida os traders para operarem com seu dinheiro."

Mas por que uma empresa faria isso? Por que apostar em traders iniciantes sendo que Paiffer poderia contratar os melhores traders do mercado? Segundo a empresária, não é tão simples quanto parece. O número de profissionais qualificados para operar e buscar lucros diariamente é bastante baixo.

Soma-se a isso o fato de que a natureza volátil do mercado de curto prazo exige um número maior de pessoas olhando para as operações – o que impossibilita que Paiffer tenha um resultado bom se tiver poucos operadores no grupo, mesmo que estes sejam qualificados.

"Quando se trata de day trade, quanto mais pessoas a gente tem, mais oportunidades a gente pode cobrir. A gente tentou, mas não conseguimos encontrar os profissionais", diz a empresária. Foi por conta disso que a Atom S/A apostou na formação de traders, e desde então vem colhendo os lucros dessa estratégia arrojada.

A empresa já formou mais de 50 mil traders nos últimos anos. Muitos conseguiram cargos de alto escalão na própria Atom S/A ou em outras grandes empresas do mercado financeiro. Paiffer admite que uma das maiores motivações para seu trabalho é a transformação que esse conhecimento pode proporcionar.

"A gente tem dentro da nossa mesa sênior hoje, recebendo cheque alto, pessoas que há 4 anos lavavam carros. Pessoas que trabalhavam mais e recebiam menos. Hoje, com menos horas do dia, essas pessoas têm uma qualidade de vida melhor."

Day trade é arriscado? No modelo de negócios da Atom S/A, o trader pode lucrar muito sem arriscar o próprio dinheiro; entenda

Muitas pessoas têm interesse nos grandes ganhos que o mercado financeiro pode proporcionar, principalmente através do day trade, mas têm medo do risco envolvido nas operações. Paiffer admite que a grande maioria perde dinheiro nesse mercado, mas diz que o principal diferencial dos traders vencedores é o conhecimento.

Por isso, a formação que a Atom S/A oferece é extremamente completa, com acompanhamento de psicólogos, aulas gravadas e mentorias ao vivo, material didático, acompanhamento de notícias e simuladores de investimento. A ideia é que o aluno possa escolher a forma de consumir o conteúdo que mais funcione para si mesmo.

Essa é a principal diferença entre o curso profissional da Atom S/A, maior empresa de traders da América Latina, e os cursos disponibilizados na internet por 'gurus' de investimento. Segundo Paiffer, em sua grande maioria, esses cursos são apenas um grande compilado de aulas gravadas, que não trazem o conhecimento necessário e nem a didática necessária para a formação de um trader.

O conhecimento, porém, é apenas o primeiro obstáculo que impede pessoas comuns de ganhar dinheiro com day trade. O capital usado para operar também é um grande empecilho. Afinal, até o trader mais capacitado do mundo não conseguiria enriquecer se tivesse apenas R$ 100 para operar.

É por conta disso que o modelo de negócios da Atom S/A é tão eficiente para traders iniciantes: os melhores alunos têm a oportunidade de operar com o capital da própria empresa. Isso é duplamente benéfico para o trader, pois além de não arriscar o próprio dinheiro ele ainda pode buscar lucros maiores ao operar com uma quantidade maior de dinheiro.

Se um trader está operando 1,5 milhão de reais em contratos futuros de dólar e a cotação vai de R$ 5,226 para R$ 5,230, por exemplo, já são mais de R$ 1.000 de lucros. No modelo de negócios da Atom S/A, 80% desses lucros iriam para o bolso do trader – sem arriscar o próprio dinheiro e sem precisar ter R$ 1,5 milhão na própria conta.

Ou seja, os ganhos dos alunos da formação são diretamente proporcionais ao conhecimento que eles adquirem e que botam em prática. Esse é o ambiente 100% meritocrático que Paiffer se orgulha em ter construído. Qualquer aluno da formação pode enriquecer se realmente aprender o conteúdo e souber usar as ferramentas para operar.

Paiffer também ressalta que a formação abarca todos os interessados em mercado financeiro, não importando se o aluno busca uma renda extra ou se quer transformar o day trade na sua fonte de renda principal.

"Todos podem fazer parte. Você tem o trader que quer ganhar R$ 100 mil, e você tem o trader que quer fazer uma renda extra de R$ 1 mil, R$ 2 mil", diz a empresária.

A aula inaugural da nova formação de traders da Atom S/A será dia 14/02

Se você ficou interessado, vale a pena se inscrever pra participar da aula inaugural da formação de traders da Atom S/A. O evento será online, 100% gratuito e vai ocorrer dia 14/02.

Paiffer acredita fielmente que o mercado financeiro foi o grande responsável por todas suas conquistas profissionais. Agora, ela quer democratizar esse conhecimento e levar para mais pessoas a possibilidade de construir carreira ou de, simplesmente, criar uma nova fonte de renda totalmente independente de chefes ou de clientes.

"Se eu não tivesse entrado na Bolsa de Valores eu não teria o patrimônio que eu tenho hoje", afirma a empresária. Agora é a sua vez de buscar os lucros que o mercado financeiro pode proporcionar – direto do seu computador, sem sair de casa.