Vagas em home office com salários de R$ 11 mil; inscrição vai até dia 14

Diante da dificuldade em encontrar profissionais qualificados para vagas específicas, uma empresa da indústria financeira resolveu ousar: a companhia está com vagas abertas para um cargo que paga salários acima da média, sem exigir faculdade ou experiência profissional. Além disso, o único critério de bonificação é o resultado entregue pelo colaborador.

Como se não bastasse, os empregados trabalham no sistema de home office com flexibilidade de horário, ou seja, escolhendo quando e quanto querem trabalhar.

As inscrições podem ser feitas neste link.

Evidentemente, quem trabalha menos tem menos oportunidades de ganhar dinheiro, mas isso abre a possibilidade para que qualquer profissional, de qualquer área, embarque na companhia como uma forma de gerar renda extra.

As comissões chegam a ser exorbitantes: entre 80% e 90% do resultado trazido pelos funcionários vai para o bolso deles mesmos, enquanto a empresa fica com apenas entre 10% e 20%.

Compare com o seu trabalho atual: qual a parcela do que você gera que vai para sua conta e qual vai para a do seu patrão?

Em média, essas comissões rendem entre R$ 200 e R$ 500 por dia útil de trabalho. Considerando 22 dias úteis no mês, estamos falando de um contracheque mensal da ordem de R$ 11 mil.

INSCREVA-SE AGORA NO PROCESSO SELETIVO

Quais são as etapas do processo seletivo?

O processo de seleção é bem simples. Para participar, basta inscrever-se neste link. Depois de confirmada sua inscrição, você terá acesso à primeira etapa do processo, que será apresentada pela presidente da empresa, uma das mulheres de maior sucesso no mercado financeiro nacional.

Como não há exigência de nenhum tipo de faculdade ou experiência profissional, a empresa oferece uma formação aos candidatos, específica para a vaga escolhida.

Quem desejar fazer a formação estará apto a concorrer às vagas de emprego disponíveis. Aqueles que apresentarem melhor desempenho durante o processo serão contratados e já saem ganhando comissões de 80% do que produzirem.

Por outro lado, os que não forem alocados dentro da empresa saem com uma certificação relevante para trabalhar em qualquer empresa do mercado financeiro, como bancos e corretoras.

[INSCRIÇÃO] PARTICIPE DO PROCESSO SELETIVO

Por que a empresa remunera tão bem pessoas sem experiência?

Essa pergunta deve estar retumbando na sua cabeça nesse momento. Afinal, com o mercado de trabalho tão difícil e pagando baixos salários, por que uma empresa pagaria tão bem e ofereceria tão boas condições mesmo para empregados sem nenhuma formação técnica ou com pouca experiência?

A resposta é simples: falta mão-de-obra qualificada para esse segmento do mercado financeiro. Depois de implantarem um modelo inovador de atuação na de valores, os executivos vêm encontrando dificuldades para preencher as vagas necessárias para a operação da empresa.

Diante dessa barreira, eles resolveram treinar por si mesmos os novos funcionários, ensinando-os com uma abordagem prática, baseada nas reais necessidades do dia a dia da empresa.

Ficou interessado? No botão abaixo, você acessa a página de inscrição para essa oportunidade. É importante preencher o quanto antes para reservar sua vaga para a primeira etapa do processo seletivo, com a CEO da empresa, que já acontece no próximo dia 14.

QUERO ME INSCREVER PARA A VAGA QUE PAGA CERCA DE R$ 11 MIL EM HOME OFFICE

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Atom