Vagas escassas de caixa afetam entrada de mulheres em bancos dos EUA

Por Kevin Orland, da Bloomberg

Por anos, as mulheres colocavam um pé na porta do setor financeiro tornando-se caixas de banco. Agora esse caminho está desaparecendo.

O número de caixas - um emprego em que quatro em cada cinco cargos são ocupados por mulheres - caiu mais de 20% nos Estados Unidos e Canadá na última década, à medida que as transações mudam de filiais para telefones celulares. O número, já projetado antes da pandemia para cair ainda mais nos próximos 10 anos, pode diminuir ainda mais rápido depois que os lockdowns da Covid-19 aceleraram a adoção do banco digital.

Os avanços tecnológicos estão eliminando a necessidade de caixas de banco, ameaçando um ponto de entrada para as mulheres na indústria dominada por homens, que busca promover mais mulheres a cargos de liderança. Embora a escalada continue íngreme, algumas empresas financeiras conseguiram melhorar o equilíbrio de gênero em suas fileiras executivas.

“Eu não teria sido um banqueiro sem isso”, disse a ex-presidente do Wells Fargo & Co. Betsy Duke, que começou como caixa. “Eu não teria tido a carreira que tive.”

As mulheres ocupam 51% dos cargos de nível básico e 38% dos cargos de gerência sênior no setor bancário e de financiamento ao consumidor nos Estados Unidos, de acordo com um relatório do ano passado, da McKinsey & Co. Ambos os números são mais altos do que a média entre os setores, de acordo com o estudo. O quadro é semelhante no Canadá, com as mulheres constituindo cerca de 57% da força de trabalho nos seis maiores bancos do país e mantendo 38% dos cargos de gerência sênior, de acordo com dados de 2019 da Associação de Banqueiros Canadenses.

Os números são muito menos encorajadores nos níveis mais altos. Apenas um dos 18 bancos do Índice S&P 500 tem uma diretora executiva mulher. No Canadá, apenas um dos oito maiores bancos de capital aberto do país tem uma mulher no comando.

O quadro melhorou um pouco no ano passado, com Jane Fraser sendo nomeada chefe do Citigroup Inc. em setembro, e Rania Llewellyn assumindo o cargo principal no Laurentian Bank of Canada um mês depois, tornando-se a primeira CEO mulher de um banco canadense de capital aberto.

A posição de caixa tem sido o trampolim para algumas das mulheres de maior posição no setor bancário da América do Norte. Llewellyn, do Laurentian Bank, a CEO do Bank of the West Nandita Bakhshi, a chefe de personal banking do Toronto-Dominion Canadian, Teri Currie, todas começaram como caixas de banco.

Nos EUA, o número de caixas caiu 24% nos dez últimos anos até maio, de acordo com o Bureau of Labor Statistics. No Canadá, o número de representantes de atendimento ao cliente em instituições financeiras caiu 27% de 2010 até o ano passado, de acordo com a Statistics Canada.

Em movimentos bastante comuns para a indústria, o Canadian Imperial Bank of Commerce reduziu sua rede de agências em 9,2% nos últimos cinco anos e converteu cerca de 20% de seus postos em “centros de aconselhamento” que não têm caixa nenhum. Os caixas, em locais que ainda os possuem, também têm novas funções, como ajudar os clientes a encontrar o cartão de crédito certo, disse Peter Lee, vice-presidente executivo do banco para centros bancários.

Nos EUA, o número de empregos de atendentes no caixa deve cair 15% de 2019 a 2029, de acordo com o Bureau of Labor Statistics, e no Canadá, o governo prevê uma queda de 8,4% de 2018 a 2028.

À medida que os empregos de caixa diminuem e os que permanecem incluem responsabilidades maiores, há o risco de os bancos aumentarem as exigências educacionais para esses empregos, disse Kaplan, da Universidade de Toronto.

Com cerca de 80% dos caixas sem diploma de bacharel, isso ameaça um caminho para o mundo corporativo para mulheres de origens menos privilegiadas. Os empregos de caixa são relativamente bem pagos e têm horários regulares que permitem que os trabalhadores assistam aulas paralelas.