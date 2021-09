Vai mudar de casa? Descubra (e evite) os principais obstáculos

A pandemia acelerou o hábito de mudança de casa pelos brasileiros. No QuintoAndar, startup que opera a maior plataforma de aluguel do país, um levantamento com brasileiros que mudaram de casa nos últimos cinco anos apontou que mais da metade realizou a troca depois que a covid-19 chegou ao país, em março de 2020.

O QuintoAndar tem mais de 50 bilhões de reais em ativos sob gestão no mercado de aluguel, em mais de 120.000 contratos ativos. Tem fechado mais de 10.000 novos contratos mensalmente.

A principal razão para a mudança nos últimos cinco anos, ou seja, em um período que vai além da pandemia: a busca por mais espaço, que foi citada por três em cada dez pessoas (ou 30% em termos percentuais).

Principais razões para a mudança de imóvel em aluguel:

Busca por mais espaço: 30,0% Compra de um imóvel novo: 22,6% Busca por lugar mais tranquilo: 17,3% Sair do reajuste de aluguel: 16,4%

*Respostas múltiplas.

O mesmo levantamento revelou os principais obstáculos de quem se muda, em diferentes momentos. Um dos objetivos da pesquisa é alertar os brasileiros para os problemas que vão enfrentar, de modo a antecipá-los e evitá-los. Os desafios se concentram antes da mudança em si, com 39,3% das ocorrências. Veja mais abaixo:

Os problemas mais citados antes da mudança são*:

Demora na análise de documentos: 55,0% Falta de documentos ou comprovantes: 42,2% Demora na entrega das chaves: 31,8% Documentos ou comprovantes não aceitos: 22,5% Problemas com aceitação de fiadores: 8,5%

*Respostas múltiplas.

Os problemas durante a mudança foram mencionados por 34,9% dos brasileiros.

Os problemas mais frequentes durante a mudança são*:

Limpar e embalar móveis para mudar: 62,3% Tirar tudo das caixas e organizar: 62,3% Encontrar o local ideal para guardar a mudança: 46,1% Encontrar carreto para fazer a mudança: 39,2% Compatibilidade do tamanho dos móveis com a nova casa: 35,7%

*Respostas múltiplas.

Por fim, um em cada quatro brasileiros — 23,9% para ser exato — reclama de problemas no momento depois da mudança.

Os problemas mais comuns do pós-mudança são*:

Infiltração, vazamento de água ou outro problema hidráulico: 47,2% Problema na rede elétrica: 35,6% Problemas com barulho: 30,9% Mofo: 25,2% Problemas com vizinhos: 23,5%

*Respostas múltiplas.