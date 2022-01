Vai ter Carnaval de rua em SP?; carros mais caros e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Vai ter Carnaval de rua em São Paulo? Prefeitura decide nesta quinta

Festividades podem ser transferidas para o Autódromo de Interlagos, com exigência de certificado de vacinação; maioria das capitais cancelou evento

GOL, Grupo Mateus, d1000, produção industrial e o que mais move o mercado

Perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos provoca novas quedas em bolsas internacionais

Carro novo fica 14% mais caro em 2021: o que esperar no novo ano

Fenabrave divulga nesta quinta as vendas de modelos novos em dezembro e revela se a oferta começa a se normalizar, passo necessário para que os preços se estabilizem

Produção industrial no Brasil cai 0,2% em novembro, diz IBGE

As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de alta de 0,1 por cento na variação mensal e de queda de 4,2 por cento na base anual

Com disparada de Transportes, inflação de SP fecha 2021 com alta de 9,73%

Em novembro, o índice havia subido 0,72%. O resultado de 2021 ficou bem acima da alta de 5,62% vista em 2020

Quer comprar um carro usado? Veja as dicas do CEO da Webmotors

Eduardo Jurcevic analisa mudanças de preferências do brasileiro no mercado em razão do aumento de preços de automóveis no último ano e conta o que esperar em 2022

Do zero aos 14 mil alunos: Bahema entra para liderança do ensino básico

Em quatro anos, desde a criação pela família Affonso Ferreira, companhia atraiu novos sócios e se transformou em um dos maiores grupos do país

Casos de Covid e influenza pressionam redes de pelo menos 10 estados

Só em Pernambuco a procura por leitos subiu 858%, e em Belo Horizonte a ocupação de enfermaria para coronavírus nos sistemas público e privado está em 78,4%

Por que o Brasil não tem autotestes de covid-19 disponíveis?

Usados nos EUA e em países da Europa, autotestes contra covid-19 ganharam espaço no debate com a alta de casos no fim do ano

SEO do CV: como fazer um bom currículo para ser encontrado

Vai se candidatar para uma vaga de emprego e vai atualizar o currículo? Veja as dicas e modelos para baixar

Iniciativa oferece 50 mil vagas em curso gratuito de programação

As empresas vão oferecer um curso rápido e gratuito focado no público feminino e iniciante na área de tecnologia

Com fim da 'lei da pandemia', reembolso de viagens volta a ser em 7 dias

Companhias aéreas podem voltar a cobrar multas por cancelamento de passagens, mas devem, por outro lado, reembolsar o passageiro em até uma semana

Política e mundo

Invasão do Capitólio nos EUA completa um ano com discurso de Biden

No aniversário de um ano da invasão do Capitólio, Biden fará discurso do local. O ex-presidente Trump cancelou uma coletiva de imprensa que havia marcado para a data

Bolsonaro sanciona lei que exige seguro para entregadores de aplicativos

As apólices não deverão ter franquia e devem cobrir acidentes pessoais, invalidez permanente ou temporária e morte

Parlamento francês aprova lei de passaporte vacinal de Macron

Parlamentares na Câmara aprovaram o projeto de lei que inclui o passaporte vacinal por 214 votos a 93

Enquanto você desligou…

Corona lança primeira cerveja com vitamina D do mundo

A novidade criada pelo time de inovação da AB InBev está sendo lançada primeiro no Canadá, onde as horas de sol são escassas durante o inverno no hemisfério norte

Sem vacina e barrado na Austrália: Djokovic virou o bad boy do tênis

A recusa em apresentar comprovante de vacinação contra covid é apenas a mais recente polêmica envolvendo o tenista sérvio

Casas Bahia, Magalu e Americanas: promoções têm desconto de até 80%

Varejista vai aplicar descontos até dia 8 de janeiro; na esteira da queima de estoque de janeiro, Magalu também vai oferecer descontos nesta sexta-feira

Tok&Stok tem promoção com até 70% de desconto em móveis e acessórios

São mais de 5 mil produtos do portfólio, como mesas, escrivaninhas, luminárias, cadeiras, bancos, sofás, poltronas e itens para os ambientes externos da casa como o espaço do jardim ou piscina

Frase do dia

“Definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização” – W. Clement Stone.