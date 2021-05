Vale: ações podem subir mesmo com a queda do minério de ferro?

As recentes desvalorizações do minério de ferro no mercado internacional, com queda que chegou a 30% em relação ao recorde batido no início do mês, não foram suficientes para abalar o otimismo de analistas com as da Vale (VALE3). Nesta madrugada, após apresentar alguma recuperação após quatro pregões consecutivos de queda a commodity fechou cotada a 166 dólares em Dalian.

Mesmo que distante da máxima de 218 dólares a tonelada, o do minério de ferro deve seguir beneficiando as ações da Vale, segundo Victor Hasegawa, gestor de da Infinity Asset.

“O preço atual ainda gera uma margem muito grande para a empresa”, diz Hasegawa. Segundo ele, no início do ano, quando as expectativas sobre as ações da Vale já eram positivas, as projeções do mercado consideravam o preço médio do minério entre 130 e 140 dólares a tonelada. “Hoje, a média já está mais próxima de 200 dólares do que de 100 dólares. O mercado vai ajustando o preço para as ações da Vale”, afirma.

Favorita dos analistas do mercado financeiro brasileiro, a ação da Vale foi a mais recomendada dos últimos quatro levantamentos que a EXAME Invest realiza todo início de mês junto a 18 corretoras e bancos. Em janeiro, ela ficou em segundo lugar, mas ainda assim sendo indicada pela maioria das casas.

As recomendações têm se mostrado certeiras. Desde o início do ano, as ações da Vale acumulam 25,53% de alta, tendo fechado a 109,78 reais no último pregão. A expectativa é que os papéis subam ainda mais. De acordo com a mediana de dez estimativas colhidas pela Refinitiv, o preço-alvo de 119,85 reais sugere um potencial de alta (upside) de 9,17%.

Uma das projeções mais otimistas, em termos de preço-alvo, é a da EXAME Invest Pro, que projeta um upside de 52,67%, considerando o preço médio do minério de ferro a 130 dólares. Com a manutenção da cotação da matéria-prima em patamares mais elevados por mais tempo, o preço-alvo deve subir junto.

De acordo com as projeções de analistas da S&P Global Market Intelligence, o preço médio da tonelada deve ficar em 153 dólares neste ano.