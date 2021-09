Vale anuncia dividendos de R$ 40,2 bilhões. Veja como receber

A Vale (VALE3) aprovou a distribuição aos acionistas de de 40,2 bilhões de reais. O montante corresponde a um valor bruto de 8,108 reais por ação. Como a Vale ainda tem programa de recompra em vigor, que pode reduzir o volume de em circulação, esse número deve ser levemente alterado para cima até o próximo dia 22, data de corte para o cálculo do valor por ação.

Terão direito aos dividendos todos aqueles que detenham ações da Vale no encerramento dos negócios do dia 22. Para aqueles com ADRs da companhia, a data de corte será o próximo dia 24, mas quem adquirir os papéis no dia 23 não terá direito aos dividendos.

O anúncio dos dividendos ocorre em meio à sequência de quedas do minério de ferro no mercado internacional. Nesta sexta-feira, 17, a commodity voltou a registrar perdas na China, com preocupações sobre novas medidas para o controle ambiental, que poderiam restringir a produção de aço no país.