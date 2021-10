Vale assina memorando para redução de emissões de carbono

A Vale e a produtora de aço chinesa Jiangsu Shagang assinaram um memorando de entendimento para desenvolvimento de soluções para a siderurgia, focadas na redução das emissões de carbono, informou a mineradora nesta segunda-feira.

Segundo o comunicado, as duas empresas pretendem realizar estudos de viabilidade econômica para a utilização de produtos de menor impacto de carbono no processo de fabricação do aço, como itens de minério de ferro de alta qualidade, e cooperação em plantas Tecnored.

"Esta iniciativa contribui para alcançar o compromisso da Vale de reduzir 15% das emissões líquidas de Escopo 3 até 2035", afirmou a mineradora.

Além disso, a Vale ressaltou que busca reduzir suas emissões absolutas de Escopo 1 e 2 em 33% até 2030 e alcançar neutralidade até 2050, em linha com o Acordo de Paris.

