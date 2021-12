Ibovespa recua puxado por ações da Vale em meio a rali no exterior

O cai nesta terça-feira, 28, sem conseguir acompanhar o bom humor das bolsas internacionais. Contendo o ímpeto do principal índice da B3 estão as da Vale (VALE3), que recuam mais de 2%, em linha com a desvalorização do minério de ferro no exterior. Maior empresa em valor de mercado da , a mineradora também possui a maior participação do Ibovespa. Além da Vale, as siderúrgicas, também sofrem com a depreciação da commodity e chegam a cair mais de 1%.

Às 12h40:

Ibovespa: - 0,87%

Vale (VALE3): - 2,39%

Gerdau (GGBR4): - 1,18%

Usiminas (USIM5): - 1,73%

Ainda pela manhã, o tom negativo, concentrado inicialmente no setor de aço e minério de ferro, se espalhou para o restante da bolsa, com algumas das ações do Ibovespa chegando a cair mais de 3%. Com o ambiente de cautela no mercado brasileiro, parte dos investidores aproveitam para vender ações de varejistas, que estiveram entre as maiores altas do último pregão. Após subirem mais de 8% na véspera, Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3) caem mais de 1%.

No exterior, o índice S&P 500 renovou sua máxima histórica ainda nos primeiros negócios do dia, dando continuidade ao rali de fim de ano no mercado internacional. Na Europa, as bolsas de valores acompanham o otimismo com o ano que se aproxima e fecharam com altas entre 0,10% e 0,80%. O dólar, porém, sobe frente a moedas desenvolvidas e emergentes, demonstrando ainda alguma cautela entre os investidores globais. No Brasil, a moeda americana opera próxima da estabilidade, após quatro pregões seguidos de perdas.

S&P 500: + 0,21%

Stoxx 600: + 0,61%

Apesar da queda do Ibovespa, o índice Small Caps, mais ligado à dinâmica da economia local e sem a participação da Vale, resiste a uma queda mais forte, depois de ter apresentado um sólido movimento de alta pela manhã. O que contribui são os dados de desemprego divulgados nesta manhã pelo IBGE, que saíram melhores do que o esperado. Segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua referente ao mês de outubro, a taxa de desemprego caiu de 12,6% para 12,1%. A expectativa do mercado era de queda para 12,3%. Por outro lado, devido aos efeitos inflacionários, a renda real despencou para o menor patamar desde 2012.

"Os indicadores de emprego, em alguma medida, vieram melhores e isto traz certo alento à economia brasileira no curto prazo. Contudo, a situação atual é tudo menos confortável", afirma André Perfeito, economista-chefe da Necton, em nota. "A combinação de atividade ainda fraca, que tem segurado os salários, com a inflação ainda elevada criou os piores resultados possíveis quando se chega a renda efetivamente."

Small Caps: - 0,30%

Entre as small caps da B3, as maiores altas estão espalhadas por diferentes setores. Na frente imobiliária, a Lopes (LPSB3) e a construtora Trisul (TRIS3) são destaques, enquanto Westwing (WEST3) e Camil (CAML3) sobem mais de 5%.

Lopes (LPSB3): + 5,09%

Westwing (WEST3): + 5,26%

Camil (CAML3): + 6,38%

Dentro do Ibovespa, as maiores altas são lideradas por BrMalls (BRML3) e Cielo (CIEL3). No início do pregão, as ações da Locaweb (LWSA3) chegaram a liderar as altas, subindo mais de 3%, mas logo viraram para o campo negativo. Com queda de mais de 50% acumulada no semestre, as ações da companhia chegaram a ser alvo de recompra por parte da tesouraria da empresa e por executivos de sua alta cúpula. Em entrevista à Exame concedida na véspera, o CFO Rafael Chamas afirmou que o valor justo dos papéis é "claramente não é o que está sendo negociado". Diretoria, Conselho de Administração, controladores e tesouraria compraram recentemente 5,5 milhões de ações.

BrMalls (BRML3): + 2,41%

Hypera (HYPE3): + 1,05%

Cielo (CIEL3): + 2,75%

Locaweb (LWSA3): - 2,35%