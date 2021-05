Vale elege novo presidente do conselho. Saiba quem é o escolhido

A Vale (VALE3), maior companhia da brasileira, acaba de eleger José Penido como novo presidente do conselho de administração. A eleição se deu na assembleia geral de acionistas, a primeira desde o fim do acordo de acionistas para o controle da mineradora.

Penido, que já ocupava uma cadeira no conselho, é um executivo com ampla experiência no setor e nesse tipo de colegiado. Foi presidente da Samarco Mineração (da qual a Vale detém 50% do capital social) de 1992 a 2003 e presidente do conselho da Fibria (de papel e celulose) de 2009 a 2019.

O conselho terminou ainda com a eleição de quatro integrantes de uma frente que teve o apoio dos ex-acionistas controladores e de outros quatro dissidentes que concorreram sem a indicação da Vale.

