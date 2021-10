Vale em alerta: EXAME Gavekal vê choque de crise energética chinesa no aço

Com queda de mais de 15% nos últimos 30 dias, as da Vale (VALE3) têm sofrido com a variação do do minério de ferro, que acumula perdas de mais de 40% em relação ao pico atingido em meados deste ano. Entre os fatores que levaram à depreciação está a pressão sobre as siderúrgicas para que o país atinja metas de descarbonização. Segundo analistas da EXAME Gavekal, o setor também está na mira quando o assunto é a questão energética.

Sem carvão suficiente para atender toda a demanda da população e das indústrias chinesas, o país tem passado por cortes de energia desde maio, que se intensificaram entre os meses de agosto e setembro. As mais atingidos, segundo relatório da EXAME Gavekal, são justamente as indústrias pesadas, uma das maiores responsáveis por de todo o consumo de energia na China.

“Junto com a forte demanda por exportações de manufaturados, o boom da indústria pesada doméstica impulsionou o aumento na demanda por eletricidade, o que prejudicou o fornecimento”, afirmam os analistas.

No primeiro semestre do ano, a produção de siderúrgicas cresceu 13,9% na comparação anual. Neste semestre, porém, a produção caiu para patamares próximos aos de 2019. Parte desse efeito também tem impactos no mercado imobiliário chinês, que enfrenta uma forte desaceleração diante da de endividamento da Evergrande e de restrições ao financiamento de incorporadoras.

“A atividade da construção deve enfraquecer ainda mais nos próximos meses. Isso provavelmente pesará sobre a demanda por produtos da indústria pesada, que são os principais responsáveis pelas oscilações de demanda por eletricidade”, afirma a EXAME Gavekal em relatório.