Vale fecha acordo com Nextracker para projeto de energia solar

A mineradora Vale fechou acordo para que um complexo de geração solar da companhia em Minas Gerais seja equipado com rastreadores que permitirão que seus painéis fotovoltaicos sigam o movimento do sol durante o dia, elevando a produtividade.

O negócio foi selado junto à Nextracker, fornecedora norte-americana, que deverá produzir de 50% a 60% dos componentes dos produtos no Brasil e importar o restante, disse à Reuters um representante da fabricante.

A aposta da Vale no projeto solar "Sol do Cerrado" foi divulgada no início de dezembro passado, quando a companhia estimou investimentos de cerca de 500 milhões de dólares para implementação do empreendimento, com operação prevista para o último trimestre de 2022.

O acordo com a Nextracker envolve o fornecimento de rastreadores, também conhecidos como "trackers", suficientes para atender os 766 megawatts de capacidade das usinas, que ficarão na região mineira de Jaíba.

"Para esse projeto, devemos começar o fornecimento agora depois da metade do ano, entre agosto, setembro, e terminar em 2022, aproximadamente no final do primeiro trimestre", disse o diretor de vendas da Nextracker para o Brasil, Nelson Falcão.