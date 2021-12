Vale-gás da Petrobras; pacotes de 5G no Brasil e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira, 9, para ficar bem informado:

As quentes do dia

Petrobras vai pagar vale-gás de R$ 100 a 300 mil famílias

O programa para compra de botijões de gás de cozinha será destinado a família em situação de vulnerabilidade social

Plano limitado e mais caro? Entenda como serão os pacotes 5G no Brasil

TIM deu detalhes de sua estratégia comercial para a Quinta Geração

Nova Zelândia vai proibir venda de cigarros para as gerações futuras

Os jovens de hoje nunca poderão comprar cigarros legalmente, explicou o governo

BC mais duro, estreia do Nubank, Magalu e o que move o mercado

BC sinalizou que, no cenário base, vai a 11,75% a.a. em 2022 e que os riscos de desancoragem das expectativas para prazos mais longos aumentaram

15 milhões de reais: o novo super restaurante do grupo Coco Bambu

Com 1.400 metros quadrados, 350 lugares e 3 espaços individuais para eventos reservados, o restaurante Vasto quer trazer para São Paulo o conceito nova-iorquino. Inauguração é na sexta (10)

Burnout vira doença do trabalho em 2022. O que muda agora?

A nova classificação na OMS entre em vigor em 2022 e torna a Síndrome do Burnout uma doença ocupacional

Outback consegue expandir na pandemia e quer abrir 20 lojas em 2022

No começo da pandemia, em 2020, eram 172 operações com Outback e Abbraccio. Agora são 355 com as operações de Outback, Abbraccio e a novo restaurante Aussie Grill

Política e mundo

Senado aprova MP que autoriza compra de etanol diretamente de produtor

Originalmente, a medida assinada por Bolsonaro também permitia que postos passassem a vender combustíveis de outras marcas

Cúpula pela Democracia pode se voltar contra Biden

Começa nesta quinta cúpula liderada pelo presidente americano em defesa da democracia e dos direitos humanos e na luta contra a corrupção. Oito países latino-americanos não foram convidados

China aprova pela primeira vez tratamento contra covid-19

Ao contrário da vacina, que é preventiva, o tratamento serve para evitar complicações graves em pessoas já infectadas. Entenda

Enquanto você desligou...

Filha de Pelé diz que ex-jogador terá alta em breve

Pelé, de 81 anos, passou um período internado em setembro após a detecção do tumor em exames de rotina e depois de passar por uma cirurgia para retirá-lo. Na época, ele anunciou que faria quimioterapia

Os 5 idiomas mais estudados no Brasil - e os que tiveram maior crescimento

Relatório feito pelo app Duolingo mostra que Inglês ainda é o campeão em número de estudantes, porém o idioma que mais cresceu no país pode surpreender

Surpresa de Natal: Google vai dar 9 mil reais para os 140 mil funcionários

Segundo um porta-voz da companhia, o benefício faz parte de um subsídio para o home office além de um "bônus do bem-estar" do Google para apoiar seus funcionários

Abertura de mercado

Exame Flash