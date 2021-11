Vale e Petrobras sustentam Ibovespa em dia negativo no exterior

O opera próximo da estabilidade, alta de 0,02% para 102.143 pontos, às 13h30 desta terça-feira, 23, depois de chegar a subir mais de 1% mais cedo. A alta é sustentada pelas da Vale (VALE3), que sobem 3%, chegando a seu segundo dia de forte valorização, após o minério de ferro voltar a disparar na China.

Nesta madrugada, as negociações de minério de ferro em Dalian chegaram a ser interrompidas, após o metal bater 10% de valorização, com expectativas de que as siderúrgicas chinesas aumentem sua produção. Após a interrupção, os contratos de minério de ferro fecharam em alta de 7,8%.

Além da mineradora, siderúrgicas, também beneficiadas pela apreciação da commodity, figuram entre as maiores altas deste início de sessão. com Usiminas (USIM5) avançando 5%, CSN (CSNA), 3,26% e Gerdau (GGBR4), 1%.

Na ponta positiva, ainda estão as ações da Petrobras (PETR3/PETR4), com o segundo maior peso do Ibovespa, que sobem cerca de 3%. No radar, está a audiência do presidente da companhia, Joaquim Silva e Luna, no Senado para tratar sobre a política de preços da estatal. Segundo Silva e Luna, a Petrobras "tem que praticar preços de mercado" e "tem que ser ressarcida em caso de artificial". Como pano de fundo ainda estão a alta de mais de 2% do petróleo, que também ajuda a impulsionar a alta de 6% da PetroRio (PRIO3)

No exterior, os principais índices de Wall Street o índice Dow Jones, mais ligado à economia tradicional, é o único entre os três principais a operar em terreno positivo. Já o Nasdaq cai mais de 1% pelo segundo dia, com investidores ainda repercutindo a possibilidade de um aperto monetário mais duro nos Estados Unidos, após a renomeação de Jerome Powell para a presidência do Federal Reserve (Fed). Na Europa, onde o coronavírus volta ao centro das preocupações, o Stoxx 600 fechou em queda de 1,29%.

As quedas do mercado europeu ocorrem mesmo após os índices de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês), divulgados nesta manhã, terem superado superaram as projeções de mercado em praticamente todas as frentes. O destaque ficou para o PMI industrial da Zona do Euro, bateu 58,6 pontos, acima do consenso de 57,3 pontos e da linha dos 50 pontos que divide a expansão da contração da atividade. Nos Estados Unidos, o PMI industrial ficou em 59,1%, acima das projeções de mercado, mas o PMI de serviços decepcionou em 2 pontos, ficando em 57 pontos.

Embora ainda que próximo da estabilidade, a brasileira também sofre das preocupações externas. Ainda que ações com grande peso no Ibovespa impulsionem o índice nesta manhã, o tom é majoritariamente negativo. Com participação mais pulverizada, o Índice Small Caps cai cerca de 0,65%, na contramão do Ibovespa. Dentro do principal índice da B3, ações ligadas ao varejistas e à tecnologia voltam a liderar as perdas.

Entre as maiores quedas do Ibovespa, voltam a se destacar ações de tecnologia, que caem em linha o setor nos Estados Unidos. Por aqui, Locaweb (LWSA3) recua 8,20%, Banco Inter (BIDI11), 7,32%, Méliuz (CASH3) 5,44% e Totvs (TOTS3), 4,38%. A varejista Petz (PETZ3), com envolve tese de alto crescimento, cai 6,95%, conforme investidores precificam um cenário de juros mais altos no mundo. Varejistas e incorporadoras também sofrem, com Americanas (AMER3) e Soma (SOMA3) caindo cerca de 4%, junto com as ações da EzTec (EZTC3).

