Vale quer ter 40% de seus cargos de liderança ocupados por negros até 2026

Por Mariana Durao e Joe Deaux, da Bloomberg

Em um sinal revelador da distância da indústria de mineração de suas metas de diversidade, a Vale ainda vai precisar de quatro anos para que as mulheres representem 26% da força de trabalho.

Na segunda-feira, a gigante de minério de ferro e níquel antecipou o objetivo em cinco anos, enquanto tenta resolver as persistentes deficiências para a de talentos na atividade de mineração, especialmente em países em desenvolvimento, que concentram grande parte das minas.

No entanto, embora a proporção de 26% ainda esteja bem abaixo de outros setores, é um passo significativo em relação a apenas 13,5% há dois anos. Globalmente, as mulheres respondem por 8% a 17% da força de trabalho da indústria de mineração, de acordo com a McKinsey & Co., e menos de 20% dos cargos de liderança em mineradoras ao redor do mundo, segundo análise da S&P Global Market Intelligence.

Em apresentação no Dia do Investidor realizado em Nova York na segunda-feira, a Vale também anunciou uma meta para que 40% de seus cargos de liderança no Brasil sejam ocupados por negros até 2026.