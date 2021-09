Vale sobe 3,5% e Ibovespa fecha em alta com Fed e Copom no radar

O fechou em alta de 1,87%, em 112.309 pontos, nesta quarta-feira, 22, embalado pelo ambiente positivo no exterior e pela forte valorização das da Vale (VALE3). No radar dos investidores ainda esteve a decisão de política monetária dos Estados Unidos.

Como amplamente esperado, o Federal Reserve (Fed) manteve a taxa de juros inalterada no intervalo entre 0% e 0,25%. Mas, crescem as pressões para a alta de juros . Metade dos 18 membros do Fomc já veem o movimento iniciando em 2022. Nos Estados Unidos, o rendimento dos juros com vencimento de dois anos dispararam mais de 10%, impulsionando o dólar no mundo todo. Por aqui, a moeda americana subiu 0,34% para 5,3033 reais.

Em seu discurso, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que "muitos" dos membros do banco central americano acreditam que a missão de reerguer o mercado de trabalho já foi cumprida. Embora veja o processo de retirada de estímulos, o tapering, iniciando "em breve", Powell voltou a tentar desassociar a medida como um passo para a alta de juros.

Após as declarações de Powell, os índices americanos chegaram a reduzir os ganhos, mas logo retomaram o movimento positivo, com o S&P 500, Dow Jones e Nasdaq fecham em respectivas altas de 0,93%, 1% e 1,02%. Como pano de fundo das negociações, ainda esteve o maior alívio com a da gigante chinesa Evergrande.

"O tapering pode ser anunciado e já começar em novembro, podendo durar seis meses para retirarem toda recompra de ativos, que gira em 120 bilhões de dólares. O mercado não gostou muito do prazo de duração. Foi uma conferência bem contracionista", diz Rafael Bombini, especialista em da EWZ Capital.

No Brasil, investidores ainda aguardam pela decisão do Comitê de Política Monetária, que irá definir a nova meta para a taxa nesta noite.

A expectativa majoritária é a de que o Copom deve elevar a Selic em 1 ponto percentual, de 5,25% para 6,25% ao ano, na quinta elevação consecutiva. A maioria dos economistas está balizando suas projeções de acordo com declaração recente sobre o tema do presidente do BC, Roberto Campos Neto. No evento MacroDay, promovido pelo BTG Pactual na última semana, Campos Neto afirmou que o BC está acompanhando os componentes do processo inflacionário e as mudanças no curto prazo, mas que nem sempre ocorrerão "alterações no plano de voo", cujo foco é um "horizonte mais longo".

No mercado, a fala foi interpretada como um sinal de que a Selic seria elevada em 1 ponto percentual – como já estava indicado no último comunicado – mesmo com a inflação subindo acima das expectativas.

Destaques da

Com a maior participação do índice, as ações da Vale fecharam em alta de 3,55%, repercutindo a disparada de 16,84% no do minério de ferro no porto de Qingdao, para 108,70 dólares a tonelada. Também beneficiadas pela apreciação da commodity, as siderúrgicas fecharam entre os maiores ganhos do Ibovespa, com Usiminas (USIM5) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4), subindo 8,7% e 5,9%, respectivamente.

O minério de ferro – e os papéis atrelados a ele – sofreram no início da semana com a crise de superendividamento da Evergrande. Porém, um O desdobramento positivo no caso ajudou os ativos a embarcarem em um movimento de correção.

Nesta quarta, a Evergrande informou ao mercado que negociou um acordo com os detentores de títulos para liquidar os pagamentos de juros de um título doméstico. A notícia ajudou a acalmar os temores de um calote iminente que poderia desencadear uma crise no país. Além disso, o banco central da China também injetou 90 bilhões de yuans (cerca de 14 bilhões de dólares) no sistema bancário, em um sinal de apoio à medida que os mercados financeiros.

O cenário favorável à tomada de risco e o menor estoque registrado nos Estados Unidos fizeram o petróleo subir mais de 2% nesta quarta, impulsionando ações do setor. A Petrobras (PETR3/PETR4) subiu pouco mais de 3%, enquanto as ações da PetroRio (PRIO3) dispararam 7,48%.

Outro destaque positivo da sessão foram as ações de aviação, com Azul (AZUL4) e GOL (GOLL4) registrando respectivas altas de 8,14% e 5,77% em meio ao afrouxamento de regras para viagens internacionais. A CVC (CVCB3) que havia encerrado o último pregão entre as maiores valorizações, subiu apenas 0,23%.

No extremo negativo, as ações da Hapvida (HAPV3) lideraram as perdas junto com a NotreDame Intermédica (GNDI3), com ambas recuando cerca de 3,9%. No radar dos investidores esteve o envolvimento da Hapvida, em processo de fusão com a NotreDame, na CPI da Covid.