Vale vai pagar R$ 11 bilhões em dividendos

O conselho de administração da mineradora Vale aprovou nesta quinta-feira a distribuição de 11 bilhões em aos acionistas da empresa, resultando em um valor bruto por ação de 2,117 reais, informou a companhia em fato relevante, destacando que a medida não tem relação com o dividendo a ser regularmente pago em setembro deste ano.

Do total definido para remuneração, o valor de 0,716268047 real por ação tem base no balanço do primeiro trimestre deste ano e se refere à antecipação da destinação do resultado do exercício de 2021, enquanto o restante se refere a reservas de lucros constantes no balanço de dezembro de 2020.

Segundo a companhia, o pagamento da remuneração ocorrerá no próximo dia 30 de junho.

"A Vale informa ainda que o valor dos dividendos por ação poderá sofrer pequena variação em decorrência do programa de recompra e a consequente alteração do número de em tesouraria", acrescentou a mineradora.

