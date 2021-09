Vale e Petrobras pressionam queda do Ibovespa com commodities em baixa

O recua nesta quinta-feira, 16, puxado pelas da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4), que registram perdas, em linha com a desvalorização de commodities no exterior. Às 12h20, o principal índice da B3 caía 0,78% para 114.165 pontos. Já o dólar avança 0,2%, sendo negociado a 5,248 reais. O movimento acompanha a valorização da moeda americana no mundo.

Nesta madrugada, a commodity caiu mais de 3% em meio a esforços do governo chinês em conter a produção local de aço. Com o minério de ferro sendo negociado próximo das mínimas deste ano, ações mineradoras do mundo inteiro operam no campo negativo. Na de Londres, os papéis da Rio Tinto e BHP caem mais de 1,5%. Aqui, a Vale cai 2,4%.

A desvalorização do minério de ferro também arrasta para baixo ações das principais siderúrgicas do país. Na ponta negativa do Ibovespa, a CSN (CSNA3) despenca 4,3%, enquanto Usiminas (USIM5) e Gerdau (GOAU4) têm respectivas perdas de 3,3% e 1,2%.

Outro setor que sofre consequências da depreciação de commodities no mercado internacional é o de petróleo. Após dispararem mais de 7% na última sessão, as ações da PetroRio (PRIO3) caem 1,9%, enquanto a Petrobras (PETR3/PETR4) cai 1,7% e 1,9%, respectivamente.

Apesar do cenário negativo para as commodities, no exterior, as principais bolsas operam de forma mista. Na Europa, o Stoxx 600 fechou em alta de 0,53%, enquanto os principais índices dos Estados Unidos caem, mesmo com dados positivos no radar. Divulgados nesta quinta, os pedidos semanais de seguro desemprego ficaram em 332.000, quase em linha com o consenso de 330.000 pedidos. Já as vendas do varejo americano de agosto surpreenderam positivamente, com alta mensal de 0,7%. A expectativa era de queda de 0,8%.

Destaques da bolsa

Fora do Ibovespa, as ações da Log-In (LOGN3) lideram as altas da bolsa, disparando 37%, após a Sas Shipping, subsidiária da suíça MSC, entrar com pedido de autorização no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, para assumir o controle da empresa brasileira por meio de uma oferta pública de aquisição (OPA). O objetivo seria comprar até 67%. O objetivo seria comprar até 67% do capital social da companhia.

Entre as ações que compõe o Ibovespa, as do Assaí (ASAI3) sobem 2,2%, refletindo o anúncio da parceria para possibilitar compras em 25 cidades pelo aplicativo Cornershop by Uber ou por meio da função Mercado do Uber e Uber Eats. "Todas as compras serão realizadas pelos Shoppers, entregadores autônomos, que selecionam, separam e entregam os itens. Além de receber atualizações de status sobre o pedido, é possível indicar preferências de produtos, como escolher o ponto preferido de uma fruta ou vegetal", explica o Assaí em fato relevante.

Já a maior queda do Ibovespa é liderada pelos papéis da Bradespar (BRAP4), que cai 4,5%. O movimento é influenciado pela da desvalorização da Vale , já que possui grande participação na mineradora, e pela realização de lucros, após seus papéis terem subido 5,23% no último pregão, após anunciar que irá distribuir 5,3 bilhões de reais em ações da Vale a seus acionistas.

Entre as maiores baixas também estão as ações da Hypera (HYPE3), que desabam 5,5%, após firmar um acordo com a Falcon e Ontex Group relacionado ao desinvestimento de negócios de descartáveis em 2017. Segundo fato relevante, a Hypera terá que pagar 500 milhões de reais à Falcon "em decorrência de certos aspectos relacionados à Operação que foram submetidos à arbitragem na Câmara de Comércio Internacional".