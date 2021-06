Valor médio do aluguel em São Paulo é de R$ 3.476; veja preços por bairro

O médio do aluguel de um imóvel na cidade de São Paulo ficou em 3.476 reais no mês de maio. Comparado com abril, os preços tiveram uma leve queda de 0,5% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, a alta é de 0,6%, ficando abaixo da inflação (IPCA-15) que é de 3,3% e do IGP-M, que é 12,5%. Os dados fazem parte de um estudo realizado pelo Imovelweb divulgado nesta terça-feira, 8.

Nos últimos 12 meses, o valor do aluguel subiu 2,4% em São Paulo. No mesmo período, os bairros que mais se valorizaram foram Jardim Ângela (1.742 reais/mês, +19,3%), Lajeado (1.360 reais/mês, +19,4%) e Jaguara (1.608 reais/mês, +19,6%). Os bairros que mais registraram queda no preço do aluguel foram Pedreira (1.306 reais/mês, -18,6%), Grajaú (1.600 reais/mês, -10,2%) e Pinheiros (4.242 reais/mês, -9,2%).

Confira abaixo os bairros com aluguel mais barato e mais caro em São Paulo:

Menor Preço (R$/mês) Variação Mensal Variação Anual Cidade Tiradentes (Leste) 1.060 -2,81% 12,05% Pedreira (Sul) 1.306 S/D -18,61% Lajeado (Leste) 1.360 1,65% 19,37% Maior Preço (R$/mês) Variação Mensal Variação Anual Moema (centro sul) 4.234 0,02% 5,66% Pinheiros (oeste) 4.242 -1,61% -9,16% Itaim bibi (oeste) 4.866 -0,94% -0,68%

Preço do metro quadrado

O levantamento aponta ainda o preço do metro quadrado na cidade de São Paulo. Em maio, houve um aumento de 0,3%, chegando a 9.329 reais. No ano, o aumento foi de 1,9% e nos últimos 12 meses houve um crescimento de 4,4%. Segundo o relatório, um imóvel padrão (65 metros quadrados, dois quartos e uma vaga na garagem) na capital paulista custa, em média, 589 mil reais.