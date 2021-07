Vamos dispara 180% em 6 meses na Bolsa; analista diz que há mais por vir

Com seis meses da sua estreia na B3 e uma alta acumulada de 180%, as da Vamos (VAMO3), que atua na locação de caminhões e pertence ao Grupo Simpar (SIMH3), têm surpreendido positivamente o mercado. Nesta semana, a companhia reportou seu balanço do segundo trimestre, com líquido recorde de 100 milhões de reais no período, ou 2,5 vezes acima do valor registrado no mesmo período do ano anterior.

O crescimento acelerado chama atenção, mas parece estar longe de mostrar sinais de cansaço, avaliou o analista de ações Gustavo Wolf, da gestora Meraki Capital, na edição de hoje do Examinando a , programa diário de fechamento do mercado da EXAME Invest.

Segundo ele, dois fatores ajudam a explicar esse otimismo: o mercado de aluguel de caminhões ainda ser pouco explorado no Brasil e a companhia ser líder neste segmento, tendo a maior frota do país.

"A Vamos é um case de alto potencial de crescimento e de liderança de mercado", comentou. "Ela está praticamente sozinha nesse nicho e, por ter escala, consegue comprar veículos mais baratos e gerar um retorno maior. Acreditamos que esse crescimento acelerado deve continuar", disse Wolf.

A Vamos é atualmente uma das principais posições dos fundos da Meraki.

No programa, ele detalhou também outras teses que a gestora tem na carteira, como os papéis da Multiplan (MULT3), que figuraram como uma das maiores altas do nesta sessão após divulgar balanço acima do esperado, e WEG (WEGE3), que mais uma vez se destacou pelos números robustos no trimestre.

Veja abaixo a edição completa desta quinta-feira:

