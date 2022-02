Vamos dobra de tamanho e CEO revela como acelerar mais o crescimento

Em entrevista à EXAME Invest, Gustavo Couto, presidente da Vamos, destacou que a companhia, que é focada em crescimento orgânico, tem apresentado resultados cada vez mais robustos à medida que o negócio de aluguel de caminhões, máquinas e frotas, se torna mais conhecido no país.

“Os recordes seguidos são frutos da consolidação de um trabalho que vem amadurecendo de forma consciente, inclusive sobre às adversidades da economia.”

Locação e concessionária

O executivo destacou que a Vamos, no ano passado, mais do que dobrou o volume de clientes e dobrou o número de contratos fechados. A companhia fechou o ano com 1.470 contratos. No final de 2020, eram 667. Já o número de clientes passou de 319 para 690 na mesma base comparativa.

“É comum termos mais do que dois contratos por cliente. Hoje, poderíamos multiplicar a empresa por cinco se eu assinasse novos contratos com todos os meus clientes atuais. A nossa oportunidade de crescimento é muito grande.”

A porta de entrada dos clientes na companhia é por meio da locação de caminhões. O passo seguinte é contração de serviços em pacotes de manutenção e pacotes de “tecnologia”, que incluem telemetria veicular, que ajudam a reduzir acidentes e a controlar consumo de combustível, entre outros.

Outro destaque importante dentro da Vamos, que ajudou no bom desempenho da companhia, foi o segmento de concessionárias, que fechou 2020 com 1,7 bilhão de reais em receita, com crescimento de 146,2%, frente a 2020.

A Vamos chegou a 40 lojas com expansão em vários estados do país, mas o foco principal foi o Centro-Oeste, visando a necessidade do setor de agronegócio.

Outra estratégia foi a de serviços dentro das concessionárias, como a venda de caminhões seminovos, troca de peças, vendas de pneus, entre outros. Sobre a venda de seminovos, houve uma melhora na margem, que ficou em 28,5%. Segundo a companhia, isso foi reflexo do aumento de preços no mercado de seminovos devido à alta de preços de caminhões e máquinas zero quilômetro.

“Os preços subiram muito devido à inflação, à taxa de câmbio e ao avanço tecnológico e isso trouxe um impacto positivo para a venda de seminovos. Com o aumento, tivemos uma valorização dos nossos ativos, que chegaram a 5 bilhões de reais. Isso terá um impacto importante em relação ao valor contábil à medida que forem vendidos”, explicou o presidente da empresa.

Nova aquisição e planos

No fim do ano passado, a Vamos anunciou a compra da HM Empilhadeiras, empresa de locação e venda de equipamentos intralogísticos, por 150 milhões reais. O negócio ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade. Com a aprovação, a companhia, que já é líder em aluguel de caminhões e máquinas pesadas, será a maior do país em locação de empilhadeiras.

Até 2025, a empresa tem um plano de chegar a 100 mil equipamentos. Atualmente, são cerca de 30.000. Para isso, a empresa contratou um Capex (investimentos) de 600 milhões de reais no quarto trimestre, representando alta de 110,5% comparado com o mesmo período de 2020.

“No ano de 2021, contratamos 3,4 bilhões de reais, 166,8% maior que o Capex de 2020. Isso garante crescimento com reflexo muito positivo nos resultados dos próximos períodos."