Varejista St Marche contrata bancos para possível IPO

Por Felipe Marques e Vinícius Andrade, da Bloomberg

A rede de supermercados St Marche avalia uma oferta pública inicial de que pode levantar entre 600 milhões e 800 milhões de reais, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.

A empresa contratou Santander Brasil, BTG Pactual e Itaú BBA para uma potencial oferta na local, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a informação não é pública. As discussões estão em estágio inicial e a empresa ainda pode desistir dos planos, disseram as pessoas.

O St Marche foi fundado em 2002 por Bernardo Ouro Preto e Victor Leal e também opera as lojas Eataly e Empório Santa Maria. A empresa de private equity L. Catterton comprou uma fatia majoritária da empresa em 2016.

St Marche, Itaú BBA e Santander não comentam. L. Catterton, BTG não responderam a pedidos de comentários.

A L. Catterton possui cerca de 28 bilhões de dólares em ativos e investimentos ao redor do mundo, segundo seu website, e foi criada em 2016 a partir da combinação da empresa de investimentos Catterton e as operações de private equity do grupo de luxo LVMH e de seu fundador, o bilionário francês Bernard Arnault.

As ofertas de ações de empresas brasileiras levantaram 84,3 bilhões de reais desde o começo do ano, uma alta de 66% em relação ao mesmo período de 2020, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Nas próximas semanas, SmartFit e CBA estão entre as empresas programadas para estrear na bolsa.