Variante delta coloca em risco recuperação global, diz autoridade do Fed

Em entrevista ao Financial Times, a presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) regional de San Francisco, Mary Daly, disse que um dos maiores riscos do crescimento global mais à frente é que declarem "vitória prematuramente sobre a covid". "Ainda não passamos a pandemia, estamos passando pela pandemia", disse ao jornal.

Daly, uma das autoridades que vota no Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) neste ano, alertou, durante a entrevista, que a disseminação da variante delta do coronavírus e a lentidão dos programas de vacinação fora dos Estados Unidos são uma ameaça à recuperação global. "Se a economia global [...] não conseguir [...] taxas maiores de vacinação e deixar realmente a covid para trás, então isso representa um vento contrário para o crescimento dos EUA", disse.

A presidente do Fed de San Francisco apontou ainda que, embora as notícias sejam bastante positivas nos EUA, as internacionais não têm sido tão favoráveis assim. "Têm sido boas, mas não formidáveis. Os mercados reagem a essas coisas, e isso, é claro, pode reduzir os rendimentos porque estão colocando esse risco no ".

A postura de cautela de Daly vem após um aumento de aversão ao risco esta semana, em meio a receios do mercado de que o auge da recuperação econômica dos EUA pode já ter ficado para trás. Tal preocupação levou os investidores globais a buscarem ativos seguros, puxando para baixo o rendimento dos títulos do governo americano. Ontem, os juros dos títulos com vencimento em 10 anos do governo dos EUA fecharam abaixo de 1,3%, no menor patamar desde fevereiro.

Para Daly, uma eventual alta da taxa básica de juros nos EUA deve vir apenas depois que o banco central encerrar o seu atual programa de compras de títulos. Mas, no que se refere a ela, a presidente do Fed de San Francisco disse ainda não estar totalmente preparada para passar por um cenário pós-pandemia. "Seria prematuro dizer que alcançamos vitória aqui".