Variante Ômicron no Brasil?; novas alianças de Doria e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira, 29, para começar o da bem informado:

As quentes do dia

Variante ômicron, Vale Day, Azul e Latam e o que mais move o mercado

Bolsas estrangeiras sobem e recuperam parte das perdas provocadas por temores de nova cepa da covid-19

Ômicron no Brasil? Anvisa analisa passageiro que passou pela África do Sul

Hoje começam a valer restrições brasileiras a viajantes, enquanto brasileiros na África do Sul buscam apoio consular para tentar voltar ao país

Doria mira em novos acordos e tenta 'possível' aliança com Moro

Após vencer as prévias no PSDB, Doria falou em uma "possível" aliança com o ex-ministro Sérgio Moro e fez elogios aos senadores Simone Tebet (MDB-MS) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

OMS: risco global referente à variante Ômicron do coronavírus é muito alto

Há possibilidades de que a cepa Ômicron escape à proteção das vacinas disponíveis e tenha "vantagens" na transmissibilidade

Oferta da Azul pela Latam prevê capitalização extra de US$ 5 bi

Azul divulga proposta formalizada no dia 11, que contaria com o apoio de parte dos credores da Latam, após esta ter apresentado o seu plano de recuperação judicial na sexta

Entenda a encrenca por trás da cisão da General Electric

A financeira de 2008 revelou um fato preocupante: a transformação do conglomerado em uma das maiores empresas de serviços financeiros do país a sobrecarregou com riscos que a levaram à beira do colapso

Pix Saque e Pix Troco estão disponíveis a partir de hoje

O Pix Saque permitirá que os clientes de qualquer instituição participante do sistema realizem saque em um dos pontos que ofertar o serviço

Nissan espera vender 50% de carros elétricos até 2050

No ano passado, apenas 10% das vendas globais da Nissan foram de carros elétricos ou híbridos

Política e mundo

Focus: projeção da inflação sobe para 10,15% em 2021 e atinge teto em 2022

A contínua deterioração das perspectivas de inflação acontece em meio a projeções cada vez mais fracas para a economia

Japão fecha fronteiras e G7 convoca reunião sobre a variante Ômicron

Nesta segunda-feira, os ministros da Saúde do G7 se reunirão para discutir a evolução da situação sobre a Ômicron

Macron recebe dose de reforço da vacina contra covid

A França ampliou na semana passada para todos os adultos a possibilidade de receber a dose de reforço contra a covid

OMS reúne ministros para definir um 'tratado global contra pandemias'

Dois anos depois da eclosão da pior pandemia em cem anos, o mundo deve decidir nos próximos dias uma orientação geral sobre como proceder quando um novo vírus surgir

Acidente da Chapecoense faz 5 anos com processos parados e sem punição

Queda de avião em 2016 matou 71 pessoas, mas envolvidos na tragédia seguem sem punição; famílias de vítimas lutam por reparações na Justiça em quatro países além do Brasil

Enquanto você desligou...

Variante Ômicron 'infelizmente' irá chegar ao Brasil, diz Butantan

Dimas Covas afirmou ainda que estuda doar vacinas para países do continente africano

Ipiranga abre trainee com salário de R$ 7,6 mil; veja mais vagas

Quer começar 2022 dentro de um programa de estágio e trainee? Confira os processos com inscrições abertas

'Encanto' da Disney lidera bilheteria do Dia de Ação de Graças

"Encanto" conseguiu o melhor fim de semana de abertura para um filme de animação durante a pandemia

Entenda o pedido da Prevent Senior para suspender seus planos de saúde

Investigada, Prevent Senior entrou com pedido na ANS para suspender a venda de 27 dos seus planos de saúde

Fundação oferece bolsas de 100% para Harvard, MIT e Columbia

As bolsas Behring Scholars são para brasileiros interessados em cursos de graduação, mestrado e doutorado

Abertura de mercado

Exame Flash