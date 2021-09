Veja 5 opiniões do mercado sobre a alta da Selic para 6,25%

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central subiu a taxa em 1 ponto percentual (p.p.) de 5,25% para 6,25% ao ano, nesta quarta-feira, 22. Em linha com as expectativas do mercado, a alta de juros foi a quinta desde março. Em comunicado, o BC informou que "antevê outro ajuste da mesma magnitude" para a próxima reunião, em outubro, e que pode avançar o ciclo de aperto monetário para "território contracionista".

Para o mercado, as sinalizações indicam que o Copom os 1 p.p. será mesmo o limite por de alta de juros reunião. Com a elevação de 6,25% para 7,25% já sinalizada, economistas debatem de quanto será o ajuste em dezembro, com as projeções, majoritariamente, variando entre mais um ajuste para 8% ou 8,25%.

O ciclo de alta de juros ocorre em meio à forte aceleração do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que já beira 10% no acumulado de 12 meses, e expectativas de inflação para 2022 superior ao centro da meta para o ano de que vem, de 3,50%. No último boletim Focus, a previsão era de IPCA a 4,1%.

Confira o que dizem cinco especialistas do mercado sobre a decisão do Copom.

Rio Bravo

"A principal novidade é que o BC vai realmente levar o juro para patamar contracionista. Isso indica que não á limite e vão levar a Selic para onde for necessário para controlar a inflação de 2022 e 2023. O BC tem colocado que o ritmo de alta vai ser de no máximo 1 p.p., repetindo as doses nas próximas duas reuniões. Talvez, em fevereiro, façam um ajuste menor, de 0,5 p.p. ou 0,75 p.p., elevando a Selic para até 9%", afirma João Leal, economista da Rio Bravo.

"O comunicado não deve ser suficiente para reduzir as expectativas de inflação para o ano que vem. Eu esperava um comunicado mais contracionista. O BC parece distante em relação ao que o mercado está vendo para a inflação. O mercado parece muito mais pessimista sobre a inflação. Esse comunicado foi até um pouco expansionista"

Necton

"O BCB de fato deu mais uma alta de 100 pontos e apontou que fará outro ajuste da mesma magnitude na próxima reunião. Acreditamos que teremos pelo menos mais uma alta de 100 pontos na última reunião do ano, o que fará a SELIC bater em 8,25%", diz em nota André Perfeito, economista-chefe da Necton. "Não iremos ainda alterar de maneira significativa nosso cenário para 2022 uma vez que iremos esperar a divulgação do IPCA-15 que será na próxima sexta-feira. Se vier acima da nossa projeção de 1,08% em setembro, o que elevaria a taxa anual para 10%, devemos rever mais decididamente nossas projeções."

BTG Pactual Digital

"Nossa avaliação é que o tom do comunicado foi neutro, nem expansionista e nem contracionista. Sendo neutro, mantemos nossas projeções de Selic de 8% para fim do ano, com um ajuste de 1 p.p., em outubro, e outro de 0,75 p.p., em dezembro. Em fevereiro, o BC deve subir mais 0,5 p.p. para 8,5%. O que pode ajustar para cima nossa projeção de Selic serão as expectativas de inflação para 2022 e 2023. Então seguiremos atentos aos boletins Focus", disse Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual Digital em live.

Modalmais

"Nota-se maior incerteza da autoridade monetária em relação ao ciclo econômico, principalmente com a perspectiva de queda no ritmo de crescimento decorrente do avanço da variante delta. Por enquanto, o Copom mantém expectativa de que o ambiente está favorável para economias emergentes, mas reforça que questionamentos sobre os riscos inflacionários podem tornar este ambiente mais desafiado

Nova Futura

Apesar da mensagem de inflação temporária emitida na decisão de hoje, ressaltando que vários fatores transitórios (clima, reabertura e combustíveis, entre outros) têm afetado a inflação corrente, e prometendo outro ajuste de 1,00% na próxima reunião, entendemos que o Copom deve acelerar a alta na reunião de outubro, em meio à piora do cenário inflacionário, conforme os choques citados pelo comitê se dissipam pelo restante da economia e a alta de preços vai ganhando maior persistência.", afirma em nota Nicolas Borsoi, economista da Nova Futura.

"Portanto, mantivemos nossas projeções de duas altas de 125 pontos-base nas próximas reuniões e esperamos que a taxa Selic termine 2021 em 8,75%."

Ativa

Com o BC não gerando solavancos na Selic e sem alterar de maneira relevante sua comunicação, a autoridade deve elevar a Selic em 1 p.p. nas próximas duas reuniões que restam este ano, fechando 2021 a 8,25%. O ciclo de alta deve encerrar na reunião de fevereiro, com mais um ajuste de p.p. para 9,25%", avalia em nota Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa.

"Com a Selic média mais baixa nesse ano, elevamos nossa perspectiva para o IPCA de 2022 de 3,7% para 3,8%. A despeito desse movimento, reduzimos o IPCA para 2023 de 3,25% para 3,10%. Com isso, o PIB do ano que vem sofre é alterado de 1,6% para 1,5% e o de 2023 cai de 2,5% para 2,4%."