Veja 6 gastos mensais para cortar ou reduzir e aliviar o orçamento em 2022

Ter as contas em dia parece algo básico, mas não é a realidade da maioria das pessoas. No Brasil, 74,6% das famílias estão endividadas. O levantamento, da Confederação Nacional do Comércio (CNC), considerou consumidores que têm dívidas diversas, como cheque pré-datado, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros.

Esses números ressaltam a importância (e a falta) da educação financeira para o brasileiro. Ter as finanças organizadas é o primeiro passo para uma vida financeira equilibrada e para realizar metas como comprar um imóvel, um carro, fazer um curso caro ou até mesmo realizar a viagem dos sonhos. Manter as contas organizadas gera liberdade para tomar as decisões financeiras sem que elas sejam baseadas em dívidas.

Nesta época de fim de ano, essa questão vem ainda mais à tona, porque é quando fazemos planos e criamos metas para o novo ano. É exatamente por falta de planejamento que muitas dessas metas não saem do papel. Muitas pessoas podem não saber como cortar gastos para folgar o orçamento e ter liberdade para tomar decisões. Por isso, separamos uma lista com 6 gastos que podem ser revistos e que, ao serem cortados ou reduzidos, vão aliviar o orçamento para você começar 2022 com o pé direito. Veja abaixo:

1 - Compras por impulso

Quem nunca se apaixonou por uma roupa, um perfume, um livro ou até mesmo alguma comida gostosa e comprou sem pensar no ou se realmente precisava adquirir aquilo? Acontece que quando as compras por impulso deixam de ser a exceção e passam a ser a regra, o descontrole bate à porta. O ato de comprar faz com que nosso cérebro libere substâncias responsáveis por gerar sensações de prazer e satisfação. Ou seja, é preciso trabalhar o autocontrole para evitar comprar por impulso.

No Brasil, uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, em parceria com o Sebrae, mostrou que 44% das compras realizadas pela internet são feitas por impulso. Um número tão expressivo reforça a ideia de que pensar antes de comprar algo pode reduzir e muito os seus gastos mensais.

2 - Taxas de instituição financeira

Muitos bancos possuem taxas mensais altas e, em alguns casos, não oferecem serviços que correspondam ao valor cobrado. Hoje em dia, existem diversas alternativas para isso. O BTG+, por exemplo, oferece o “Finanças+”, uma ferramenta que usa tecnologia para facilitar a sua relação com o dinheiro.

Enquanto você usa a conta corrente e o cartão BTG+, o Finanças+ analisa seus hábitos financeiros e entrega comparativos, lembretes e sugestões que te ajudam a organizar suas finanças no dia a dia. Você ainda pode definir um limite de gastos que não pode ser ultrapassado. Assim, a ferramenta te dá uma visão geral sobre seus gastos mensais, o que facilita enxergar o que pode ser cortado ou reduzido a fim de ter uma folga no orçamento.

3 - Compras no supermercado

Calma, a ideia não é que você deixe de comprar comida, mas sim que você vá ao supermercado com uma lista do que precisa comprar. Isso vale para as grandes compras e também para as rápidas passadas no mercado para pegar um item esquecido ou que acabou recentemente. Do mesmo modo que muitas pessoas fazem compras por impulso na internet, presencialmente também existe esse costume, e, nesse caso, ainda tem o apelo de pegar o produto nas mãos, sentir o cheiro, a textura. Se você for ao supermercado com fome então, é provável que sua compra saia muito mais cara do que o planejado. A solução é ir às compras com uma lista e evitar pegar o que não é necessário.

4 - Delivery de comida

Ao mesmo tempo que o supermercado pode ser o vilão, também pode ajudar muito a economizar dinheiro e gerar uma folga no orçamento. Afinal, comer na rua normalmente é muito mais caro do que comprar os ingredientes e cozinhar em casa. E pedir a comida por aplicativos de delivery é ainda mais caro, porque inclui valores de embalagem e de entrega, além do preço mais alto pelo mesmo prato servido no restaurante. A dica para ajudar nas finanças é pelo menos reduzir a frequência com que você pede delivery e se arriscar a cozinhar mais em casa, ainda é uma oportunidade de aprender uma nova habilidade e até um novo hobby.

5 - Aplicativos de transporte

Assim como os aplicativos de delivery, os de transporte também são famosos, principalmente no cenário da vida urbana. Porém, eles podem ser um dos grandes sugadores do seu orçamento. A dica para cortar ou reduzir esse gasto é analisar quando você realmente precisa usar o aplicativo e quando poderia optar por uma alternativa mais barata como o transporte público, uma bicicleta ou até mesmo ir a pé, quando a distância for pequena.

6 - Assinaturas e planos desnecessários

Hoje, são centenas as de planos de streaming, de internet e até de aplicativos pagos. Para quem assina todos ou a maioria, quantos deles você realmente usa com frequência? Muitas vezes não sobra nem mesmo tempo para assistir, ouvir, ler e consumir toda a informação disponibilizada, o que faz com que esse gasto também acabe sendo desnecessário. Cortá-lo ou mesmo reduzi-lo pode ajudar a folgar o orçamento para o próximo ano. Afinal, se juntar todas as assinaturas de streamings de vídeos, música, planos de internet e programas de fidelidade em aplicativos, a conta mensal passa facilmente dos R$ 400/ R$ 500. Outra dica é dividir a assinatura de streamings com familiares e amigos. Assim, todos têm acesso e pagam menos.

Entenda o Finanças+

Finanças+ é uma ferramenta disponível para clientes do BTG+ que utiliza tecnologia e inteligência de dados para melhorar a sua relação com o dinheiro. Enquanto você usa a conta corrente e o cartão BTG+, o sistema analisa o seu comportamento financeiro para entregar comparativos, lembretes e sugestões que te ajudam a construir melhores hábitos no dia a dia. O objetivo é simplificar a rotina do cliente e ajudá-lo a tomar decisões mais conscientes.

Também é possível acompanhar o seu total de gastos no BTG+ dentro do mês, em meses anteriores e suas parcelas para meses futuros. Além disso, os gastos são automaticamente distribuídos por categoria e por estabelecimentos. A ferramenta oferece uma maneira visual para entender melhor os próprios hábitos financeiros.

Outra função do Finanças+ é o limite de gastos. É possível definir um valor máximo de quanto se quer gastar por mês e acompanhar se está dentro do planejado. No caso de o cliente acabar ultrapassando algum limite, o sistema envia alertas para ajudá-lo a seguir o plano, mas não há o bloqueio de nenhuma transação que ultrapasse o limite.

