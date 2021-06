Veja as 10 ações que mais subiram e mais caíram no primeiro semestre

O primeiro semestre de 2021 foi de recuperação para a brasileira. O , principal índice da B3, acumulou alta de 6,54% nos seis primeiros meses do ano, repercutindo a melhora das perspectivas econômicas e sanitárias para o país.

O Ibovespa reagiu ao início e ao avanço da vacinação, que abriu um horizonte para o controle da pandemia. Outro ponto que trouxe alívio aos investidores foi o PIB do primeiro trimestre, que mostrou um crescimento de 1,2% em relação ao quarto trimestre de 2020, superando as estimativas dos analistas, que apontavam uma alta de 0,9%.

“No primeiro trimestre, as atreladas a commodities, principalmente metálicas, foram o grande destaque, repercutindo a retomada econômica global. A partir de março, com as perspectivas de reabertura chegando ao Brasil, shoppings, aéreas e empresas ligadas ao turismo começaram a migrar para o campo positivo”, avalia Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

No embalo, o índice chegou a renovar sua máxima histórica, atingindo 130.776 pontos no início de junho. De lá para cá, correções e incertezas — como a apresentação da reforma tributária e a hídrica — impactaram o desempenho do Ibovespa, que se dividiu entre altas e baixas e encerrou o mês com um leve ganho de 0,46%.

Ainda assim, o cenário do semestre foi o suficiente para que alguns papéis na bolsa acumulassem alta superior a 100% no período: Braskem (BRKM5), Banco Inter (BIDI11), Embraer (EMBR3) e Hering (HGTX3).

Na ponta negativa, Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), IRB Brasil (IRBR3) e Eztec (EZTC3) recuaram mais de 25% no semestre, com destaque para a queda de quase 34% do GPA. Os dados foram levantados pela Economatica, plataforma de informações financeiras, a pedido da EXAME Invest.

Confira abaixo quais as dez ações do Ibovespa que mais subiram e as dez que mais caíram no período e entenda quais são os motivos para os principais movimentos:

As 10 ações que mais valorizaram no 1º semestre 1 Braskem BRKM5 152,65% 2 Banco Inter BIDI11 137,11% 3 Embraer EMBR3 113,22% 4 Hering HGTX3 100,00% 5 CVC CVCB3 40,11% 6 CSN CSNA3 39,97% 7 PetroRio PRIO3 38,84% 8 Vale VALE3 37,99% 9 Locaweb LWSA3 34,51% 10 Marfrig MRFG3 33,39%

Braskem

A petroquímica Braskem (BRKM5) acumula alta de 152,65% em 2021, a maior do Ibovespa no período. Analistas apontam que a forte alta da companhia está ancorada em dois fatores: bons resultados e possíveis desinvestimentos de grandes acionistas.

No primeiro trimestre de 2021, a companhia apresentou um de 2,49 bilhões de reais — o melhor resultado trimestral da história. Soma-se a isso a expectativa da venda das fatias de 36,15% e de 38,4% que a Petrobras e a Novonor (ex-Odebrecht), respectivamente, detêm na companhia.

“A Petrobras declarou que sua participação de 36,1% na Braskem está na sua carteira de ativos à venda, enquanto a Novonor adiou o prazo para envio de propostas pela sua participação. É um movimento que destrava valor para a Braskem e mantém a atenção dos investidores”, afirma Lucas Carvalho, analista da Toro Investimentos.

Banco Inter

No caso do Banco Inter (BIDI11), a alta de 137,11% pode ser explicada por uma conjunção de fatores. O primeiro deles é uma tendência de valorização dos bancos digitais, no qual o Inter se destaca no cenário nacional, junto do Nubank, que ainda não é listado.

Vale lembrar que o Banco Inter levantou recentemente 5,5 bilhões de reais em oferta subsequente de ações (follow-on) e que os planos da empresa incluem listagem na Nasdaq, a bolsa americana das empresas de tecnologia.

Embraer

A Embraer (EMBR3) subiu 113,22% no acumulado do ano e foi uma das ações que se beneficiaram da recuperação econômica global, com a volta dos pedidos de aeronaves, algo que havia sido paralisado no auge da pandemia. O que realmente destravou valor para a empresa, no entanto, foi a notícia de avanços no mercado de “carros voadores”.

A companhia anunciou em junho que sua subsidiária Eve — dedicada ao desenvolvimento de veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (eVTOL, na sigla em inglês) — iniciou negociações para uma possível combinação de negócios com a Zanite. O negócio pode avaliar as empresas em cerca de 2 bilhões de dólares.

“É uma oportunidade muito boa para a Embraer porque grandes empresas, como a Boeing, não vão focar nesse mercado depois de uma crise tão grande. E startups não têm o financiamento necessário. Já a Embraer é uma empresa média, que é um tamanho ideal pra entrar nesse mercado”, avalia Cruz.

Hering

A Hering (HGTX3), por sua vez, acumulava queda de 0,71% até 14 de abril, quando divulgou que havia recebido (e recusado) uma proposta de fusão com a Arezzo (ARZZ3). No mesmo dia, a companhia encerrou o pregão em alta de 28%.

De olho em possíveis fusões, os investidores continuaram a impulsionar o papel, que disparou 26% com o anúncio do acordo para fusão com o Grupo Soma (SOMA3). No acumulado do primeiro semestre, a empresa já avançou 100%.

Analistas destacaram que o negócio traz sinergias importantes para renovar a Hering. “O Grupo Soma tem capilaridade boa e pode ajudar a reinventar a parte digital da Hering, que ainda é forte”, diz Cruz.

As 10 ações que mais caíram no 1º semestre 1 Pão de Açúcar PCAR3 -33,77% 2 IRB Brasil IRBR3 -29,46% 3 Eztec EZTC3 -26,53% 4 Ultrapar UGPA3 -20,73% 5 BB Seguridade BBSE -20,72% 6 Tim TIMS3 -20,39% 7 Cyrela CYRE3 -17,30% 8 Lojas Americanas LAME4 -17,03% 9 Sabesp SBSP3 -16,91% 10 SulAmérica SULA11 -16,52%

Grupo Pão de Açúcar (GPA)

As ações do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) perderam valor a partir de março, após a cisão do atacarejo Assaí (ASAI3), sua unidade mais rentável e de maior crescimento. O GPA entendeu que as operações gerariam mais valor separadas, e os investidores reagiram derrubando as ações da companhia em 69% no primeiro pregão após o negócio.

Para analistas, no entanto, o movimento foi pontual e até mesmo exagerado. “O Pão de Açúcar tem outras operações, inclusive o Grupo Éxito, uma rede supermercadista que atua na América do Sul. Houve um um desconto muito grande, e nós recomendamos a compra. A ação, inclusive, já está dando um retorno de mais de 60% desde março”, defende Carvalho. No acumulado do semestre, no entanto, o GPA ainda teve queda de 33,77%.

IRB Brasil

A empresa de resseguros IRB Brasil (IRBR3) recuou 29,46% na primeira metade de 2021, ainda repercutindo eventos do ano anterior. Em fevereiro de 2020, a gestora Squadra divulgou um relatório apontando inconsistências no balanço do IRB, o que deu início a uma crise que levou a trocas na diretoria da empresa e corroeu o valor de mercado.

A empresa, no entanto, pode estar pronta para um momento de virada. “As ações do IRB já sofreram o que tinham de sofrer, hoje já vemos o papel com bons olhos. E o segundo semestre está se desenhando para ser mais favorável para a empresa, à medida que a aumenta”, afirma Cruz.

Eztec

No caso da Eztec (EZTC3), as perspectivas não são tão animadoras. A mesma alta na taxa de juro que favorece o IRB penaliza as ações do setor de construção, que precisa lidar com um cenário mais desafiador, uma vez que financiamentos imobiliários devem ficar mais caros e, portanto, isso afetará a demanda.

“O setor de construção civil está pressionado porque a alta na taxa de juro impacta a demanda por crédito, e o financiamento do segmento. Além disso, a inflação dos insumos para construção também vem em forte alta, impactando os custos”, diz Carvalho. Até junho, as ações da Eztec apresentavam baixa de 26,53% em 2021.