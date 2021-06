Veja as recomendações de ações do BTG para junho

O BTG Pactual digital divulgou nesta terça-feira, 1º, sua carteira recomendada de com algumas mudanças táticas. Mas os estrategistas de Research do banco mantiveram o portfólio posicionado para capturar a melhora das perspectivas econômicas nos últimos meses.

O relatório destaca uma recuperação econômica mais rápida do que o projetado (ao considerar a previsão de crescimento do PIB do BTG, que aumentou de 3,5% para 4,3%) e uma situação fiscal melhor do que a esperada, com a possibilidade da dívida em relação ao PIB terminar abaixo de 85% em 2021.

Além disso, após o Banco Central elevar a de curto prazo de 2% para 3,5% (com previsão de chegar em 5,5% até dezembro), o real também dá sinais de estabilidade. Os estrategistas destacam que há valorização frente ao dólar pelo segundo mês consecutivo.

Alterações na carteira de ações

Os estrategistas adicionaram a Eletrobras (ELET6), com a explicação de que a legislação que permitiria a privatização da empresa tramita com rapidez no Congresso. A expectativa é que a aprovação aconteça ainda em junho. O preço-alvo dos analistas é de 63 reais por ação e considera 50% de probabilidade de privatização.

Também adicionaram a distribuidora de combustíveis BR Distribuidora (BRDT3), que tende a se beneficiar com a reabertura econômica e tem negociado com grande desconto em relação a seus pares. “Vemos a BRDT sendo negociada a valuations que acreditamos mais do que acomodar os novos riscos do negócio de distribuição de combustível”, dizem os analistas no relatório.

O portfólio recomendado segue com exposição a varejistas de alta qualidade. Entrou Lojas Renner (LREN3) no lugar da Arezzo (ARZZ3), que por sua vez teve alta de 17% em maio.

Apesar de ter sofrido com o fechamento de lojas e menor tráfego em shoppings nos últimos trimestres, os analistas enxergam que a Renner está posicionada para ganhar participação de mercado nos próximos anos por sua estrutura de ponta na cadeia de suprimentos, execução premium e iniciativas omnichannel.

Para abrir espaço para a entrada de ELET6 e BRDT3, os analistas retiraram a operadora de shopping centers Iguatemi (IGTA3), após uma valorização de 18% em maio, e a Rumo (RAIL3).

A carteira do BTG tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de ações. O processo de seleção dos ativos é feito pelo time de estrategistas do banco, sem considerar necessariamente índices de referência ou liquidez.