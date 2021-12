Veja o calendário de pagamento do Auxílio Brasil em 2022

O Ministério da Cidadania divulgou nesta quinta-feira, 30, no Diário Oficial da União, o calendário oficial de pagamentos do Auxílio Brasil para 2022. A terceira parcela do programa começa a ser paga em 18 de janeiro.

Para saber em que dia o benefício ficará disponível para saque ou crédito em conta bancária, a família deve observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), impresso no cartão de cada titular. Para cada final do NIS há uma data correspondente por mês. Veja calendário abaixo:

As parcelas mensais ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário. Os beneficiários podem conferir no extrato de pagamento a “Mensagem Auxílio Brasil”, com o valor do benefício.

Em caso de dúvidas, há três canais de atendimento. O número 121, do Ministério da Cidadania, reúne informações e é a central para denúncias. O número 111 é o canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa, e congrega informações sobre o cartão e o saque do benefício. Também é possível acompanhar as principais informações sobre o benefício pelo aplicativo Auxílio Brasil, da Caixa.