Por que o mercado aguarda a fala do presidente do Fed nesta tarde

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, tem encontro marcado às 15h desta terça-feira, 22, na Câmara dos Representantes, onde irá testemunhar sobre as respostas contra os efeitos econômicos da pandemia.

Esta será seu primeiro discurso público após a última decisão monetária, em que foi sinalizou que a alta de juros deve começar em 2023, um ano antes do esperado pelo mercado, dada a alta da inflação, que bateu 5% no acumulado de 12 meses. Agora, investidores querem saber se o nível dos estímulos via compra de ativos será mantido ou reduzido. A expectativa é de que grandes revelações sejam deixadas para o Simpósio de Jackson Hole, no fim de agosto, mas pistas podem aparecer já nesta tarde.

Ainda que tenha espaço para surpresas, dependendo das perguntas, o discurso de Powell foi divulgado integralmente pelo Fed na última noite. De acordo com o documento, a autoridade monetária irá reforçar a visão de que os efeitos inflacionários tem aumentado "notavelmente nos últimos meses", mas são apenas temporários.

Invista com o maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta no BTG Pactual digital

"À medida que os transitórios da oferta diminuem, espera-se que a inflação volte a cair em direção à nossa meta de ", dirá Powell. Entre as pressões inflacionárias citadas no documento estão o repasse de aumentos nos preços do petróleo, a recuperação dos gastos à medida que a economia continua a se reabrir, e os gargalos de abastecimento, que limitaram a rapidez com que a produção em alguns setores pode responder no curto prazo.

Jerome Powell também irá abordar a forte recuperação da economia americana, citando que "o PIB real este ano parece estar no caminho para registrar sua taxa de crescimento mais rápida em décadas". Por outro lado, o ritmo "irregular" da retomada do mercado de trabalho e a taxa de desemprego "elevada" de 5,8% seguem como uma das principais preocupações do Fed.

"As políticas do Fed são orientadas por nosso duplo mandato de promover o máximo de emprego e preços estáveis ​​para o povo americano, juntamente com nossas responsabilidades de promover a estabilidade do sistema financeiro."

Sobre as medidas tomadas para conter a econômica, o Fed comentará sobre estímulos de 2 trilhões de dólares, que ajudaram a "evitar que as empresas fechassem e colocaram empregadores em uma posição melhor para manter os trabalhadores e contratá-los de volta à medida que a recuperação continua". "Tudo o que fazemos está a serviço de nossa missão pública. Nós, do Fed, faremos tudo o que pudermos para apoiar a economia pelo tempo que for necessário para completar a recuperação", dirá o presidente do Fed.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME.

Leia o discurso na íntegra.

Presidente Clyburn, e outros membros do Subcomitê Selecionado, obrigado pela oportunidade de atualizá-lo sobre nossas medidas em andamento para lidar com as dificuldades causadas pela pandemia.

Desde nosso último encontro, a economia tem apresentado melhora sustentada. Vacinações generalizadas se juntaram a ações de política monetária e fiscal sem precedentes para fornecer um forte apoio à recuperação. Os indicadores de atividade econômica e emprego continuaram a se fortalecer, e o PIB real este ano parece estar no caminho para registrar a taxa de crescimento mais rápida em décadas. Muito desse rápido crescimento reflete a retomada contínua da atividade de níveis deprimidos. Os setores mais afetados pela pandemia continuam fracos, mas têm mostrado melhorias. Os gastos das famílias estão aumentando em um ritmo acelerado, impulsionados pela reabertura em curso da economia, apoio fiscal e condições financeiras acomodatícias. O setor de habitação é forte e o investimento empresarial está aumentando a um ritmo sólido. Em alguns setores, as restrições de oferta de curto prazo estão restringindo a atividade.

Como a atividade econômica global, as condições do mercado de trabalho continuaram a melhorar, embora o ritmo tenha sido irregular. A taxa de desemprego permaneceu elevada em maio em 5,8%, e este número subestima a queda no emprego, especialmente porque a participação no mercado de trabalho não aumentou em relação às taxas baixas que prevaleceram na maior parte do ano passado. Os ganhos de empregos devem aumentar nos próximos meses, à medida que as vacinações aumentam, aliviando alguns dos fatores relacionados à pandemia que atualmente os pesam.

A crise econômica não recaiu igualmente sobre todos os americanos, e os menos capazes de arcar com o fardo foram os mais atingidos. Em particular, apesar do progresso, o desemprego continua a cair desproporcionalmente entre os trabalhadores de salários mais baixos no setor de serviços e entre os afro-americanos e hispânicos.

O Fed segue uma política monetária destinada a promover uma economia forte e estável que pode melhorar os resultados econômicos para todos os americanos. Aqueles que historicamente foram deixados para trás têm as melhores chances de prosperar em uma economia forte, com muitas oportunidades de emprego. E nossa economia ficará mais forte e terá um desempenho melhor quando todos puderem contribuir e compartilhar os benefícios da prosperidade.

A inflação aumentou notavelmente nos últimos meses. Isso reflete, em parte, as leituras muito baixas do início da pandemia que caíram fora do cálculo; o repasse de aumentos anteriores nos preços do petróleo para os preços da energia ao consumidor; a recuperação dos gastos à medida que a economia continua a se reabrir; e o fator de exacerbação dos gargalos de abastecimento, que limitaram a rapidez com que a produção em alguns setores pode responder no curto prazo. À medida que esses efeitos transitórios da oferta diminuem, espera-se que a inflação volte a cair em direção à nossa meta de longo prazo.

A pandemia continua a representar riscos para as perspectivas econômicas. O progresso na vacinação limitou a disseminação do COVID-19 e provavelmente continuará a reduzir os efeitos da crise de saúde pública na economia. No entanto, o ritmo das vacinações diminuiu e novas cepas do vírus continuam sendo um risco. O progresso contínuo nas vacinações apoiará um retorno a condições econômicas mais normais.

As ações políticas do Fed são orientadas por nosso duplo mandato de promover o máximo de emprego e preços estáveis ​​para o povo americano, juntamente com nossas responsabilidades de promover a estabilidade do sistema financeiro.

Em resposta à crise, tomamos medidas amplas e enérgicas para apoiar mais diretamente o fluxo de crédito na economia e para promover a estabilidade do sistema financeiro no início da pandemia. Nossas ações, tomadas em conjunto, ajudaram a desbloquear mais de US$ 2 trilhões de fundos para apoiar empresas grandes e pequenas, organizações sem fins lucrativos e governos estaduais e locais entre abril e dezembro de 2020. Isso, por sua vez, ajudou a impedir que as organizações fechassem e colocou os empregadores em uma melhor posição para manter os trabalhadores e contratá-los de volta à medida que a recuperação continua.

Nossas instalações foram projetadas como barreiras para os mercados de , não como substitutos. Assim que credores e investidores entenderam que os tomadores de empréstimos teriam acesso a empréstimos de emergência, as condições melhoraram. Por exemplo, os rendimentos e spreads dos títulos municipais começaram a cair drasticamente após o anúncio de que algumas notas municipais seriam elegíveis em nosso mecanismo de fundo monetário e de que estávamos abrindo o Mecanismo de Liquidez Municipal. Isso está detalhado nos gráficos que acompanham meu testemunho. Nos meses seguintes, a emissão de dívida municipal disparou. Durante o período de abril a dezembro de 2020, governos estaduais e locais e outros emissores municipais tomaram emprestado quase US$ 380 bilhões nos mercados privados a taxas extremamente atraentes, e 2020 como um todo viu o maior volume de emissão municipal já registrado.

Implementamos essas ferramentas de empréstimo em uma extensão sem precedentes. Nossas ferramentas de empréstimo de emergência requerem a aprovação do Tesouro e estão disponíveis apenas em circunstâncias incomuns e exigentes, como as provocadas pela crise.

Mais sobre s, como as provocadas pela crise. Muitos desses programas foram apoiados por fundos da Lei CARES (Lei de Ajuda, Ajuda e Segurança Econômica Coronavirus). Essas instalações forneceram um apoio essencial durante um ano muito difícil e agora estão fechadas. Continuamos a analisar a eficácia das instalações e a revisar as lições aprendidas com seu estabelecimento e operação, e análises adicionais estão incluídas em meu depoimento por escrito.

Para concluir, entendemos que nossas ações afetam comunidades, famílias e empresas em todo o país. Tudo o que fazemos está a serviço de nossa missão pública. Nós, do Fed, faremos tudo o que pudermos para apoiar a economia pelo tempo que for necessário para completar a recuperação. Obrigada. Estou ansioso para suas perguntas.