Veja quem recebe a primeira parcela do auxílio nesta terça-feira

A Caixa paga nesta terça-feira, 20, a primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em julho. O valor será creditado na conta poupança social digital. Os beneficiários do Família com final do NIS número 3 também recebem o benefício.

A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. O saque do dinheiro será liberado a partir do dia 20 de maio.

Para os trabalhadores do cadastro único ou que se inscrevem pelo site, o pagamento do auxílio emergencial foi escalonado pelas datas de nascimento dos beneficiários. Na próxima quinta-feira, 22, os nascidos em agosto receberão o benefício. Os últimos a receberem são os nascidos em dezembro, no dia 29 de abril. Veja o calendário de crédito e de saque abaixo:

No caso do Bolsa Família, o recebimento do dinheiro segue o calendário normal do programa, pago nos últimos dez dias úteis de cada mês. A primeira parcela começou a ser depositada no dia 16 de abril e será paga até 30 de abril. Para quem recebe por meio da poupança Social digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão. Veja o calendário abaixo:

Poupança digital

A conta poupança social digital não cobra tarifas de manutenção caso o limite mensal de movimentação seja de até 5 mil reais. A movimentação do valor dos benefícios pode ser realizada digitalmente por meio do uso do aplicativo Caixa Tem. Basta baixá-lo em um smartphone e seguir o passo a passo para autenticar o uso.