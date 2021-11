Vendas do Varejo, Magalu, Americanas, Smart Fit e o que move o mercado

O mercado internacional inca esta quinta-feira, 11, em tom ligeiramente positivo, após dados de inflação acima das expectativas terem derrubado as bolsas de valores na véspera. No Brasil, o se salvou do movimento externo e vem de sua segunda alta consecutiva, embalado por avanços na PEC dos Precatórios.

Também contribui com a melhora do ambiente externo notícias de que a chinesa Evergrande teria realizado pagamentos de parte de sua dívida, evitando por ora um risco sistêmico para o mercado. Segundo o New York Times, a Evergrande quitou dois títulos em aberto ainda na quarta-feira, evitando sua falência “no último minuto”.

A questão, no entanto, ainda está em aberto. Na noite de quarta, o grupo alemão DMSA (Deutsche Markt Screening Agentur GmbH) havia informado o mercado por meio de comunicado que não havia recebido o pagamento e que, portanto, iniciaria com os procedimentos para pedir a falência da Evergrande. O DMSA não se pronunciou nesta quinta.

A menor percepção de risco sobre a China ajudou na valorização do minério de ferro, que subiu mais de 7% nesta madrugada, em Dalian, após ter registrado duras perdas na sessão anterior, refletindo os temores sobre a falência da incorporadora Evergrande.

A alta da commodity deve impulsionar as da Vale (VALE3), que possui a maior participação do Ibovespa. Nos Estados Unidos, as ADRs da mineradora já sobem mais de 3% nesta manhã.

Vendas do varejo

No radar dos investidores brasileiros ainda estão os dados de vendas do varejo de setembro, que serão divulgados pelo IBGE às 9h. A expectativa é de queda mensal de 0,6% e de 4,3% em relação a setembro do ano passado, quando o consumo ainda era influenciado por medidas de auxílio extraordinárias.

Balanço do varejo, com Magalu, Americanas, Renner e mais

A divulgação dos dados de varejo ocorre no mesmo dia em que algumas das principais empresas do setor no país irão apresentar seus balanços do terceiro trimestre. Uma delas será a Magazine Luiza (MGLU3), a maior em valor de mercado, avaliada em 85,3 bilhões de reais.

Castigadas pela piora da percepção macroeconômica do país e pela desaceleração do crescimento frente ao ano passado, as ações do Magalu acumulam perdas de cerca de 50% no ano. Nesta noite, a empresa espera mudar essa lógica com os números do último trimestre.

O consenso das expectativas colhidas pela Bloomberg é de que a varejista apresente receita líquida de 8,98 bilhões de reais e Ebitda ajustado de 449,2 milhões de reais. Com investidores se antecipando ao resultado, na esperança de números melhores que os esperados, as ações da Magazine Luiza já subiram 13% desde a última quinta-feira, 4.

Além da Magazine Luiza, as Americanas (AMER3) irão apresentar seu resultado nesta noite sob estimativas de receita de 6,36 bilhões de reais e Ebitda ajustado de 662 milhões de reais.

Do setor de varejo, C&A (CEAB3), Centauro (SBFG3), Lojas Renner (LREN3) e Soma (SOMA3) também irão divulgar seus resultados nesta noite.

Na última noite, foi a vez da Via (VIIA3, ex-Via Varejo) publicar seu balanço. No período, a empresa manteve seu líquido estável em relação ao terceiro trimestre de 2020, em 101 milhões de reais. Por outro lado, a receita líquida caiu 5,9% e as vendas físicas, 14,3%.

Smartfit: mais academias

Quem também apresentou resultado na última noite foi a Smartfit (SMFT3), que reduziu seu prejuízo líquido de 162,8 milhões de reais para 141,5 milhões de reais na comparação anual. Já a receita mais do que dobrou de 200,3 milhões para 445,4 milhões de reais.

Na última noite, a empresa ainda anunciou sua projeção para novas academias em 2022. Segundo fato relevante, a Smartfit espera atingir 1.260 academias, sendo ao menos 1.010 próprias. A companhia encerrou o terceiro trimestre com 1.009 academias, sendo 781 próprias.

Balanços do dia

Em dia agenda repleta de resultados, apresentam seus balanços nesta quinta: Bradespar (BRAP4), Sanepar (SAPR4), Azul (AZUL4), GPS (GGPS3), Ambipar (AMBP3), Alliar (AALR3), B3 (B3SA3), BrMalls (BRML3) CCR (CCRO3), Cury (CURY3), Cyrela (CYRE3), Energisa (ENGI11), EztTec (EZTC3) Focus Energia (POWE3), Grupo Mateus (GMAT3), Hapvida (HAPV3), IMC (MEAL3), IRB Brasil (IRBR3) Lavvi (LAVV3), Light (LIGT3), Mahle-Metal Leve (LEVE3), Multilaser (MLAS3), Natura (NTCO3), Neogrid (NGRD3) Ouro Fino (OFSA3) Plano & Plano (PLPL3), Qualicorp (QUAL3), Raizen (RAIZ4) Randon (RAPT4), Rumo (RAIL3), Sabesp (SBSP3), Track&Field (TFCO4), Tecnisa (TCSA3) e Wiz (WIZS3).

Nesta sessão, investidores ainda devem repercutir os balanços da última noite, quando Oi (OIBR3), JBS (JBSS3), BRF (BRFS3), NotreDame (GNDI3), Tupy (TUPY3) e Simpar (SIMH3) divulgaram seus resultados.