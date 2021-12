Vendeu o carro? Disparada no preço pode exigir pagamento de IR. Entenda

Se o valor da venda de um carro usado for superior a 35.000 reais e houver ganho de capital, a tributação vai acontecer. Se na venda pelo valor de até 35 mil reais existir ganho de capital, a pessoa não será tributada. Nesse caso, na declaração do Imposto de Renda do próximo ano, ela terá que informar que o rendimento foi isento e não tributado.

“Muitas pessoas não sabem que têm que pagar imposto porque não estão acostumadas. Normalmente, os contribuintes acabam tendo prejuízo na venda do carro. O processo natural é comprar o carro e o valor depreciar. Agora, existe essa exceção. O ganho de capital era comum em carros antigos”, explica Valdir Amorim, coordenador editorial da consultoria da IOB.

Como pagar

Para ganho de capital de até 5 milhões de reais, a alíquota é de 15%. “A alíquota incide sobre o lucro. Sobre a diferença no valor”, afirma Amorim.

O pagamento de imposto deve ser realizado quando a venda do veículo por efetuada. O contribuinte tem um prazo de cerca de um mês para pagar o tributo. Se não for realizado o pagamento, a pessoa deverá pagar juros de 1% mais a taxa acumulada no período de atraso, mais multa de 0,33% ao dia, limitada a 20% do imposto devido.

O ganho de capital deve ser informado em um programa específico chamado GCAP, disponível no site da Receita Federal. A versão do programa deve ser referente ao ano em que o veículo foi vendido. Por meio do dele, já será feito o cálculo do tributo e a emissão da Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).

Quando chegar o período de declaração do Imposto de Renda, em abril, o programa irá importar os dados. Para isso, basta acessar a opção “Importação do GCAP”, em “Ganhos de Capital”, no programa de declaração da Receita Federal. O lucro da venda será automaticamente inserido na ficha “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”.

Por fim, o especialista alerta ainda sobre a venda de carros por microempreendedores individuais. É o caso de motoristas de aplicativos como Uber e 99. Nesta situação, o contribuinte deve seguir as mesmas orientações da pessoa física, porque o veículo está vinculado ao CPF do contribuinte, e não ao CNPJ.