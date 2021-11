Verde, de Stuhlberger, aponta como investir em provável ano de recessão

Na carta de setembro, a gestora Verde Asset chegou a afirmar que a brasileira estava barata, já que muitos “ruídos” já estariam no . Mas a perspectiva para os próximos meses mudou.

“Acreditávamos que havia bastante notícia ruim no preço, e que os agentes políticos tinham incentivos razoáveis para não romper o teto dos gastos. Essa visão se provou errada”, afirma Luis Stuhlberger, CEO e CIO da Verde, em sua última carta mensal.

Segundo Stuhlberger, um dos mais influentes gestores do país, a piora do ambiente fiscal, com alterações nas regras do teto de gastos incluídas na PEC dos Precatórios, foi crucial para a piora da percepção dos riscos locais.

“A PEC do Teto de Gastos, aprovada em 2016, tem sido uma espécie de âncora para trazer a necessária credibilidade fiscal ao país, apesar de todos os desafios. Seu abandono tem consequências gravíssimas.”

“A esperada recuperação econômica, que seria natural com o fim das restrições sociais causadas pela pandemia, deve ser substituída por estagnação ou recessão.”

As declarações vão de encontro com as revisões para baixo das projeções de PIB para 2022. O Itaú, principal banco privado do país, projeta contração de 0,5% para o ano que vem.

Embora preveja um cenário desafiador para as empresas locais nos “próximos anos”, Stuhlberger acredita que algumas companhias possam sair da ainda mais “robustas”, mostrando-se grandes oportunidades de investimento.

“As empresas que navegam melhor em tormentas como esta são aquelas que têm excelentes times de gestão, que são líderes em seus respectivos setores e que têm balanços saudáveis, pois elas aproveitam para ganhar mais mercado e acelerar processos de consolidação”, afirma a carta da Verde.

É com esse perfil de empresa que a gestora tem preparado sua carteira de . Os maiores investimentos são em Suzano (SUZB3), Vibra (VBBR3. ex-BR Distribuidora) e Localiza (RENT3).

Em outubro, o fundo de ações da Verde teve uma das piores performances mensais de sua história, com perdas de 12,39%, enquanto o caiu 6,74%. Desde o início (2005), porém, o fundo já rendeu 1003% contra 319% do Ibovespa.