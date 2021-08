Veterano de Wall Street prevê mais ganhos para bolsas dos EUA

Há poucos motivos para investidores que apostam em mais ganhos do mercado acionário receberem uma “revelação” com o S&P 500 quase no dobro do nível do período pré-pandemia. Mas eles têm vários motivos para continuarem a ter fé nas .

“Os lucros estão nas alturas”, disse na quinta-feira Ed Yardeni, presidente da empresa de pesquisa homônima, em entrevista à Bloomberg TV. “Meu otimismo se baseia na minha percepção de que não há recessão pela frente, não há de crédito à frente e ainda há lucros mais altos à frente.”

O veterano de Wall Street chamou a era atual de “The Roaring 2020s” (referência aos “Roaring Twenties”, termo que marcou os chamados Loucos Anos 20) e confirmou sua previsão de que o índice alcançará 5.000 pontos até o fim do ano que vem, um aumento de 12% em relação ao fechamento de quinta-feira.

“Mas, na verdade, 5.000 é uma perspectiva bastante conservadora. É o fim do ano que vem”, disse. “Há muito tempo para os lucros aumentarem nesse período.” Ele destacou o aumento da produtividade, que deve ajudar a impulsionar o crescimento. A produtividade “aumentou 2%”, disse Yardeni. “Acho que vai subir para 4%.”

Outro investidor que prevê ganhos para o mercado acionário, David Kostin, estrategista-chefe de ações dos EUA do Goldman Sachs, vê o S&P 500 em 4.700 no fim do ano e em 4.900 no final de 2022. O índice fechou em 4.460,83 na quinta-feira.

“A economia dos EUA subirá cerca de 8% em termos nominais este ano em relação a 2019, na pré-pandemia”, disse Kostin em entrevista à Bloomberg TV. “As vendas de empresas do S&P 500 subirão 15%, e os lucros serão 34% maiores. Essa é uma representação da alavancagem operacional existente em tantas empresas.”

Para investidores, é difícil ignorar o retorno oferecido pelas ações. “A oportunidade oferecida para investidores em outras classes de ativos não é realmente muito atraente”, disse Kostin. “As ações se tornaram o termo proverbial, não há alternativa. Esta é uma espécie de história de fluxo de dinheiro sobre por que é provável que haja uma demanda persistente por ações dos EUA. E isso provavelmente impulsionará o mercado.”