Via Varejo muda de nome; importação da Sputnik V e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: balanço da Vale, GPS estreia na B3 e o que mais move o mercado

Com previsão de oito novas empresas na e balanços das principais companhias do Brasil e do mundo, semana promete ser uma das mais agitadas do ano

Via Varejo anuncia mudança de nome e aquisição de fintech

A Via Varejo passará a se chamar somente Via e adquiriu uma plataforma proprietária de soluções de pagamentos

Anvisa avalia nesta segunda-feira pedido de importação da vacina Sputnik V

Reunião atende liminar do STF, a pedido de diversos estados, para que a Anvisa decidisse em 30 dias sobre uma autorização excepcional para importação da vacina russa

Semana pode ter estreia de até 8 empresas na B3

Agenda de IPOs aquece e número de novas empresas na bolsa se aproxima do total registrado em 2020

Vale divulga balanço em meio a mudanças no conselho e "boom" do ferro

Mineradora deve mostrar um primeiro trimestre excelente, principalmente devido a aumentos na produção, forte demanda chinesa e aumento na cotação do minério

Semente do agro na bolsa: vale a pena entrar no IPO da Boa Safra?

Período de reserva para participar da oferta termina hoje; estreia da empresa na B3 está prevista para o dia 29 de abril

A nova aposta de US$ 20 bilhões da Intel para sair do atoleiro

Atrasada no desenvolvimento de chips das novas gerações, a fabricante de processadores líder no mundo quer na produção local nos EUA e colocar os erros do passado para trás

Banco do Brasil pretende levar wi-fi gratuito a até 500 cidades

Programa Wi-Fi Brasil é uma parceria com o Ministério das Comunicações para cidades com pouca ou nenhuma conexão de internet

Política e mundo

Reedição do programa de redução de jornada será publicada nesta semana

Redução de salário será válida por 120 dias, mas governo poderá prorrogar prazo. Confira o que diz o texto final

Jogo eleitoral será na região metropolitana, dizem analistas ao EXAME Política

Grandes cidades têm espaço aberto para disputa entre candidatos à presidência em 2022, avaliam o pesquisador Jairo Nicolau e o analista Mauricio Moura

Sob pressão, governo atua no TCU para se proteger de

Governo acenou com nomeação de ministro da Corte para uma embaixada com o objetivo de tentar emplacar aliado na vaga que seria aberta

Teleférico do Alemão está abandonado; moradores criticam descaso

"Se fosse no Pão de Açúcar ou Copacabana, isso já estaria resolvido. Como é dentro da favela, não se preocupam", diz moradora

Enquanto você desligou…

40 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de abril para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Suzano e Heineken encerram programas de estágio esta semana; veja vagas

Outras empresas estão com oportunidades de estágio ou trainee abertas - confira os programas e vagas abertas

Confira a lista de vencedores do Oscar 2021

Nomadland é grande vencedor do Oscar 2021, com prêmios de melhor filme, direção e atriz

Epic Games lança skins de Neymar no Fortnite

Gamers poderão cumprir missões para desbloquear Neymar a partir de terça-feira

Projeto suspende pagamento de financiamento de veículos de motoristas

Medida é direcionada para taxistas, caminhoneiros, motoristas de ônibus, de transporte escolar e de turismo autônomos, além de mototaxistas e motoboys e valeria durante a pandemia

Programa de Michelle Bolsonaro recebeu mais recursos que campanha de covid

Programa "Pátria Voluntária" gastou mais com propaganda do que destinou em doações e recebeu mais recursos do que campanhas contra a covid-19 e dengue

Agenda

Na Zona do Euro, serão publicadas as atas da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que pode dar indícios das decisões futuras do órgão.

Já nos Estados Unidos, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Frase do dia

“Definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização” – W. Clement Stone.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.