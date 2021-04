Via Varejo vai emitir R$ 1 bi em debêntures atreladas a metas ESG

A Via Varejo irá levantar 1 bilhão de reais por meio de uma emissão pública de ligadas a metas de sustentabilidade como um esforço para acelerar os compromissos ligados ao ESG (sigla para critérios ambientais, sociais e de governança). Os títulos terão validade de três a cinco anos a partir da data de emissão, que deve se encerrar até maio de 2021.

A emissão será a primeira relacionada ao cumprimento das metas sustentáveis da Via Varejo. Uma delas é a adoção em massa de fontes renováveis de energia em até 90% da operação - o que inclui lojas, escritórios e centros de distribuição - até 2025. Hoje a empresa tem cerca de 150 lojas abastecidas por energia solar, nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

As novas debêntures serão coordenadas pelos bancos Bradesco, Itaú, Safra e Banco do Brasil. A agência de classificação de risco Standard & Poor’s Ratings do Brasil também fará a análise de risco de crédito e emissões até a liquidação total de todos os títulos.

“Os critérios ESG sempre estiveram no DNA da Via Varejo e seguem cada vez mais presentes no desenvolvimento de novas políticas e iniciativas. Entendemos esses critérios como essenciais e agora, mais do que nunca, como parte da estratégia do negócio”, disse, em nota, Roberto Fulcherberguer, CEO da Via Varejo.

Para limpar as operações, a dona das marcas Casas Bahia, Pontofrio e Extra também anunciou um esforço verde no setor de logística, ao implementar 10 veículos elétricos para entrega de mercadorias na cidade de São Paulo. Ainda neste mês, a empresa quer trazer mais veículos eletrificados e até de motorizados como bicicletas, por exemplo, como alternativas para entregas em centros urbanos.