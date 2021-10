Videocast Clube, da EXAME Invest, recebe Paolo di Sora, gestor da RPS

Em seu segundo episódio, o Clube, videocast da EXAME Invest, convidou o gestor Paolo di Sora, da RPS Capital. No bate-papo, di Sora falou sobre sua trajetória profissional e compartilhou análises sobre o cenário econômico brasileiro e global.

Fundada em 2013, a RPS Capital atuou durante muitos anos como uma espécie de family office, administrando o patrimônio de cerca de 30 famílias. Agora, o fundo Total Return, o mais antigo da gestora, também abriu para a captação no varejo (ou seja, para pequenos investidores).

"Estamos com estratégia agressiva de trazer pequenos investidores, investidores de varejo, para o nosso fundo", contou di Sora, no episódio do Clube.

Participaram também da conversa Bruno Lima, head de Equity Research do BTG Pactual digital, e Daniel Cunha, de Sales do BTG Pactual -- os dois são presença garantida em todos os programas, sempre às terças-feiras às 18h nos canais da EXAME Invest no YouTube e nas plataformas para podcast do Spotify, da Deezer e da Apple.

Questionado sobre como analisa o cenário atual, o gestor da RPS diz enxergar muitos paralelos com o contexto que o Brasil viveu entre 2013 e 2014, véspera das eleições presidenciais.

"Assim como antes, agora temos uma economia fraca, uma grande incerteza eleitoral, e um crescimento mundial que vai bem e que joga a nosso favor", explica di Sora. Ele acredita que essa combinação de fatores trará um ambiente mais volátil para a daqui para a frente, e que o investimento em setores da velha economia, especialmente em commodities, pode ajudar a montar uma estratégia mais defensiva.

Conheça o Clube, videocast da EXAME Invest

O que pensam os melhores gestores do país? Quais as suas teses de investimento e a visão sobre os principais desafios e onde estão as melhores oportunidades? E qual a sua trajetória até chegar aonde estão hoje? Essas respostas e muito mais serão conhecidas pelos investidores no Clube, o novo videocast da EXAME Invest.

A cada semana, o programa trará um ou mais convidados para promover discussões sobre o mercado em um ambiente democrático e de maneira descontraída, com liberdade dos participantes para transitar em outros temas que não apenas investimentos.

