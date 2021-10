Virgin Galactic adia voo espacial e ações desabam até 19%

As da Virgin Galactic, empresa do bilionário Richard Branson que planeja explorar o mercado de turismo espacial, registraram queda de até 19% no pré-market após a empresa adiar o início dos voos comerciais para o quarto trimestre de 2022. Por volta das 11 horas, os papéis tinham perdas de 14% na Nyse. A companhia disse ainda que não fará novos testes neste ano.

Segundo a Virgin Galactic, o serviço comercial foi adiado depois que testes de laboratório "sinalizaram uma possível redução nas margens de resistência de certos materiais usados, o que requer uma inspeção adicional".

"Nossas decisões são orientadas por análises detalhadas e completas, e voamos com base nos dados mais precisos e abrangentes disponíveis", disse Michael Colglazier, diretor-executivo da empresa, por meio de um comunicado.

A companhia disse ainda que o novo atraso não está relacionado com a investigação da Agência Federal de Aviação (FAA), que apontou um um "contratempo" de segurança relacionado com a primeira missão tripulada da Virgin Galactic, que aconteceu em julho e contou com a presença do seu fundador, Richard Branson.

Os próximos voos espaciais ainda não têm data prevista. No final de agosto, a Virgin Galactic anunciou reservas para uma viagem na nave SpaceShipTwo, com preços a partir de 450.000 dólares por assento. São três possibilidades: voo completo, assento único ou assento múltiplo para casais, amigos e família.

A espaçonave voa a cerca de 15 metros com a ajuda de um jato especial. Depois, se desconecta e dispara seus propulsores de foguetes, iniciando a subida. Quem está a bordo consegue experienciar alguns minutos sem gravidade antes de voltar à Terra. No início de julho, a empresa realizou a missão Unity 22 com o CEO, Branson, e outros quatro passageiros a bordo. Eles foram cerca de 80 quilômetros acima da Terra e aproveitaram os momentos sem peso antes de descer.