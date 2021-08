Vittia Fertilizantes retoma plano de IPO

A Vittia Fertilizantes informou na segunda-feira, 30, que irá retomar sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de esforços restritos. A oferta havia sido suspensa por prazo indeterminado em meados deste mês "em virtude da volatilidade e das condições adversas do mercado de capitais".

A oferta foi retomada na véspera do fim do período de reserva para a oferta e da fixação do por ação, previstos para esta terça-feira, 31. As da Vittia devem estrear nesta quinta-feira, 2. A faixa indicativa foi definida entre 8,60 e 10,30 reais por ação.

Considerando o meio da faixa, de 9,45 reais, a oferta pode movimentar cerca de 400 milhões de reais. Desse montante, cerca de 86% será destinado a acionistas vendedores e 13,8% irá para os cofres da empresa. A Vittia espera utilizar o dinheiro do IPO para aquisições estratégicas.