Viveo investe R$ 65 mi em plano ESG com foco em impacto ambiental

O reconhecimento da importância dos princípios ESG (sigla para meio ambiente, social e governança) ganha cada vez mais aderência no mundo corporativo, superando o escopo das empresas que estão na . É o caso da Viveo, empresa líder na gestão de um ecossistema no setor de saúde, da fabricação de materiais médicos até a distribuição dos mesmos, de medicamentos e de insumos a hospitais, laboratórios, clínicas e farmácias.

A empresa que é investida do DNA Capital, o fundo de venture capital da família Bueno -- fundadora da Amil e atual controladora da Dasa (DASA3) --, começou a executar um plano estratégico com foco ESG e investimento previsto de 65 milhões de reais no quadriênio que se estende de 2021 a 2024, dos quais 20 milhões de reais neste ano.

"Desenhamos um plano ESG para o com metas ambiciosas. É um tema de importância dentro da companhia, destacado pela conselho já há algum tempo. Há um pacote de iniciativas em implementação em uma jornada que terá cada vez mais relevância nos próximos anos", disse Leonardo Byrro, CEO da Viveo, à EXAME Invest.

O plano tem 12 temas principais e quatro pilares de atuação: Gestão Íntegra, Desenvolvimento Humano, Ecoeficiência e Soluções para Sustentabilidade, segundo o executivo.

Na esfera ambiental, que concentra os principais investimentos em valores, a Viveo planeja substituir a fonte de energia já renovável de suas fábricas e unidades pela geração a partir de biomassa, proveniente da madeira de eucalipto de reflorestamento.

A frota de entrega na Grande São Paulo, maior mercado do país, atualmente com cerca de 40 modelos movidos a combustível fóssil, será totalmente substituída por caminhões elétricos em um período de três anos. Os quatro primeiros modelos, da montadora chinesa JAC Motors, serão recebidos e entrarão em circulação nos próximos meses.

A frota com cerca de 200 carros comerciais, por sua vez, terá toda a emissão de carbono neutralizada pela Movida (MOVI3) -- com a qual a Viveo acertou uma parceria -- por meio do plantio de árvores na Amazônia.

Outra iniciativa da empresa do setor de saúde prevê que embalagens de isopor utilizadas para o transporte de medicamentos e vacinas serão trocadas por equivalentes retornáveis, com o objetivo de redução de resíduos no meio ambiente. A previsão é que a eliminação será equivalente a 10,7 toneladas de resíduos sólidos anualmente.