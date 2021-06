Educação: Vivo e Duolingo firmam parceria para dar 3 meses grátis no app

A Vivo e o aplicativo de idiomas Duolingo anunciaram hoje, 24, uma parceria para oferecer gratuidade no acesso ao app. A partir desta quinta-feira, os clientes da empresa de telecomunicações terão direito a três meses gratuitos na plataforma Duolingo, em sua versão premium.

A parceria é válida para os clientes da Vivo registrados no Vivo Valoriza, clube de vantagens e de relacionamento da empresa. Na plataforma, já são mais de 200 empresas parceiras nas categorias de bem-estar, compras, pets, viagem, entre outros.

Com essa ponte entre as empresas, os clientes da Vivo terão acesso ao Duolingo Plus, versão paga do app que oferece uma experiência de aprendizado com recursos extras e sem anúncios. Após o período de três meses, os usuários poderão continuar a ter acesso à versão paga pelo valor de R$29,90, no plano mensal ou R$179, na assinatura anual.

De acordo com a empresa, a parceria com a plataforma de idiomas é também uma tentativa de se aproximar do propósito de viabilizar a educação de qualidade no país. “Esta parceria reforça o olhar da Vivo em ampliar a educação de qualidade no país, utilizando nossas maiores e melhores forças: a nossa marca, tecnologia e presença no Brasil inteiro para realmente fazer a diferença”, explica Alfredo Souza, diretor de Marketing da Vivo.

A companhia também mantém a Fundação Telefônica Vivo, braço social da empresa responsável pelos projetos voltados ao ESG (sigla para ambiental, social e de governança), especialmente na área de educação.

App mais baixado do mundo

Atualmente, o Duolingo tem 500 milhões de usuários no mundo - e 30 milhões deles estão no Brasil. Ao todo são oferecidos 100 cursos com cerca de 40 idiomas. Para os falantes de português, os cursos são seis: espanhol, francês, italiano, alemão, esperanto e, é claro, inglês.

Avaliado em mais de 2,4 bilhões de dólares, o Duolingo já levantou mais de 183 milhões de dólares em capital de risco de investidores, incluindo Capital G, General Atlantic e os milionários Ashton Kutcher e Tim Ferriss.

"O Brasil é o nosso segundo maior mercado, com 30 milhões de usuários, e a Vivo é uma das empresas de telefonia mais relevantes no país. Esta parceria potencializará nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade, que é o nosso principal pilar e é também um dos mais fortes da Vivo. E, para isso, o Duolingo Plus é essencial, pois ajuda a financiar este propósito, além de apoiar nossos produtos gratuitos em todo o mundo", diz Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo no Brasil.

