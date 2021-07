Vivo amplia geração sustentável e inaugura usina limpa no Nordeste

Mas, segundo a Vivo, a nova usina faz parte de um plano mais robusto de expansão de geração de energia distribuída baseada em fontes renováveis. A proposta é chegar ao total de 70 usinas de geração eólica, solar hídrica e biogás em 23 estados, além do Distrito Federal. Com a operação em Caruaru, a empresa totaliza hoje 17 usinas em funcionamento.

Quando concluído, o projeto com usinas limpas vai gerar cerca de 670.000 megawatts anualmente, uma quantidade capaz de abastecer uma cidade de até 300.000 habitantes, segundo a empresa. As usinas a biogás, solares, eólicas e hídricas também serão responsáveis por mais de 80% do consumo energético da empresa, e irão abastecer as 28.000 unidades da Vivo no Brasil.

“A produção de energia renovável no modelo de geração distribuída traz benefícios econômicos, sociais e ambientais, pois contribui para minimizar perdas no sistema, alivia a carga da rede, evita impacto no meio ambiente e ainda incentiva o desenvolvimento local” disse Caio Guimarães, diretor de Patrimônio da Vivo.

Relação com o ESG

A história da Vivo com a produção energética limpa começou há alguns anos: desde 2018, a empresa mantém um consumo de energia que vem 100% de fontes renováveis. O comprometimento com as mudanças climáticas também fez da empresa uma das pioneiras na agenda ESG no setor de telecomunicações, ao anunciar suas metas ambientais e sociais publicamente, há sete anos.

Como parte do esforço climático, a Vivo reduziu em 70% suas emissões de gases causadores do efeito estufa (GEE) nos últimos cinco anos. A compensação dos 30% excedentes se dá com a compra de créditos de carbono de projetos ambientais na região da Amazônia.

O Brasil tem uma matriz elétrica perfeita, mas precisa aprender a aproveitar ainda mais esse potencial. Ouça mais da opinião de Lucas Araripe, CEO da Casa dos Ventos, no podcast ESG de A a Z sobre o futuro da energia sustentável:

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.