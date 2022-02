Você acha NFT coisa de idiota? Tudo bem, mas ganhe dinheiro com isso

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus

Apenas um imbecil pagaria milhões em um arquivo com uma imagem de macaco, certo? Por esse pensamento, o mundo então está cheio de imbecis – e muitos deles são famosos.

Neymar, Justin Bieber, Paris Hilton, Eminem, Post Malone, entre outros artistas e atletas têm agitado o mercado de criptoativos ao adquirirem algum NFT da coleção Bored Apple Yatch Club por cifras inimagináveis.

A série reúne milhares de imagens de macacos geradas aleatoriamente e hoje são vistas praticamente como um “ingresso” para um clube seleto de celebridades.

Estima-se que o craque brasileiro, por exemplo, tenha pagado R$ 6,2 milhões por duas figuras de “macacos entediados”, uma delas recentemente ostentadas em seu perfil no Twitter.

Essa onda de famosos trouxe de volta à tona uma das categorias de criptoativos que mais se popularizou em 2021 – e também reacendeu os questionamentos:

É só uma moda? Tem algum esquema para “enganar trouxas”? O futuro realmente está aí, com enorme potencial de valorização?

Antes de responder a essas perguntas e entender se vale a pena mergulhar nos NFTs ou se tudo não passa de “conversa mole”, é preciso deixar claros alguns conceitos.

PARTICIPE DO EVENTO COM AS MELHORES OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO COM NFT

Em primeiro lugar, o que são os NFTs e por que todo esse alvoroço em torno deles?

A sigla NFT vem do inglês e pode ser traduzida como “token não-fungível”, em outras palavras, que não pode ser copiado. Basicamente, eles são certificados de autenticidade digital que conferem exclusividade a qualquer coisa que se queira.

Os macacos de Neymar, por exemplo. Embora a imagem possa ser copiada, a arte original é de posse do craque. Mas qual o valor intrínseco disso, se a imagem é a mesma? É algo extremamente subjetivo, mas encontra paralelo na arte tradicional: uma cópia da Mona Lisa e o quadro original têm valores diferentes, certo?

Essa possibilidade de registrar digitalmente a posse de algo, contudo, vai muito além da arte ou de direitos sobre itens colecionáveis. Imagine o documento de um carro, que comprova a posse do veículo: um NFT cuja transferência seja registrada a cada venda seria capaz de cumprir o mesmo papel, por exemplo.

É exatamente essas perspectivas de uso para o futuro que tem feito alguns NFTs serem negociados a milhões de dólares e que tem atraído investidores para esse mercado.

A coleção dos macacos de Neymar, há um ano, negociava alguns de seus tokens a cerca de 200 dólares. Hoje, o mais barato não sai por menos de 300 mil dólares, uma valorização de 150.000%.

E não para por aí: em março do ano passado, uma obra digital do artista Beeple foi vendida por 69,3 milhões de dólares em um leilão. Quem vendeu? A Christie’s, uma das maiores casas de leilões do mundo.

Mas será que essa categoria de ativos realmente tem todo esse potencial milionário ou é uma furada?

NFTs podem ser a internet dos anos 1990?

Vamos começar por uma perspectiva mais positiva. É impossível prever até que ponto os NFTs vão vingar. Se, por um lado, eles podem ser uma moda passageira de jovens e celebridades, eles podem explodir e se transformarem em algo revolucionário e presente em nosso cotidiano.

Neste caso, você há de concordar que vale a pena a aposta diante da assimetria de lucros. Imagine o surgimento da internet nos anos 1990. Quem acreditou na grande aposta trazida lá atrás por empresas como Amazon, Apple e Microsoft, hoje está mais do que milionário. É justamente essa a proposta de quem investe em NFTs.

Para o especialista Vinícius Bazan, chefe do departamento de da Empiricus, por exemplo, o mercado de NFT tem um potencial de valorização explosivo, similar ao da internet dos anos 1990 ou do bitcoin na década passada, que pode trazer lucros da ordem de 200 vezes, ou seja, transformar um investimento de R$ 5 mil em R$ 1 milhão.

Além disso, para em NFTs não é preciso ter milhões e milhões disponíveis como o Neymar. Há a possibilidade de aplicar recursos em criptomoedas relacionadas aos NFTs ou mesmo na compra de NFTs fracionados, o que permite o acesso de qualquer investidor a esses ativos.

No dia 21 de fevereiro, às 19h, Bazan fará uma transmissão gratuita extraordinária para os interessados em conhecer a lista de ativos digitais avaliadas por sua equipe como capaz de transformar um investimento de apenas R$ 5 mil em R$ 1 milhão.

Para participar, é preciso fazer a pré-inscrição gratuita clicando no botão abaixo:

[R$ 1 MILHÃO COM NFT] PARTICIPE DO EVENTO GRATUITO COM O ESPECIALISTA EM CRIPTOMOEDAS VINÍCIUS BAZAN

NFT pode ser pirâmide ou algum tipo de golpe?

Se existem os mais entusiasmados com os NFTs, há também aqueles que são extremamente desconfiados. Afinal, ver tokens digitais sendo negociados por valores milionários assustam a qualquer um, especialmente quem não tem tanta familiaridade com o ambiente virtual.

Mas afinal, os NFTs podem ser usados para a aplicação de golpes ou tem alguma coisa a ver com pirâmides?

Antes de mais nada, é preciso definir as coisas. “Pirâmide” normalmente caracteriza modelos de negócio que dependem de novos fluxos de dinheiro para seguir rodando. É aquela coisa de que, para você receber por seu “investimento”, precisa trazer novos investidores para aportar mais capital. Só que, quando a base fica muito larga, a coisa tende a desabar...

Isso não tem nada a ver com o conceito de NFT, que são simplesmente tokens de autenticidade digital. Agora, isso não quer dizer que esses certificados não possam ser utilizados em golpes.

Assim como o Bitcoin, a criptomoeda mais consolidada do mundo, também é alvo de estelionatários, é preciso saber muito bem onde se está investindo para não cair no “canto da sereia” dos espertalhões. Por isso, antes de investir em NFT, procure sempre o aconselhamento de profissionais tarimbados e capacitados.

Se ainda não sabe quem pode te ajudar, a transmissão da equipe do Bazan pode ser um ótimo direcionador: com anos de experiência no mercado cripto, ele e sua equipe de analistas são capazes de separar o joio do trigo e passar apenas indicações quentes.

No ano passado, por exemplo, eles indicaram uma criptomoeda que se valorizou em mais de 28.000%, saindo de poucos centavos para mais de US$ 150. Curiosamente, ela estava diretamente ligada ao universo dos jogos NFT.

O evento gratuito, que acontece no próximo dia 21, às 19h, apresentará um plano para quem tiver o interesse de buscar lucros com NFTs. Segundo os cálculos dos analistas, um investimento de R$ 5 mil pode levar a ganhos da ordem de R$ 1 milhão.

[RESERVE SUA VAGA] OS SEGREDOS PARA INVESTIR EM NFT SERÃO REVELADOS NO DIA 21 DE FEVEREIRO

NFT é só modinha e ostentação? Mesmo que seja, dá para ganhar uma boa grana com isso

No meio termo entre os que veem nos NFTs uma revolução e nos que têm medo de golpes e esquemas fraudulentos, estão os que acham a tecnologia apenas uma moda passageira, produto de mera especulação e que não geram nenhum valor econômico ou social.

Quando figuras milionárias e polêmicas como Neymar e Justin Bieber entram nessa, aumenta ainda mais a impressão de que os NFTs são apenas uma modinha e que pagar valores milionários nesses tokens não passa de ostentação para quem tem dinheiro sobrando.

Embora essa seja uma maneira muito simplista de avaliar as coisas, já que mesmo nas tendências mais estranhas há certo valor agregado, o pensamento primário do investidor é sempre o de ganhar dinheiro, independentemente de sua opinião pessoal sobre determinado ativo.

Como um exemplo, você pode detestar cerveja, mas se a ação da Ambev estiver sendo negociada a preços baixos e com alto potencial de valorização, não vai perder a oportunidade de ganhar dinheiro com elas.

Portanto, fica o convite para que você, investidor, ao menos entenda os fundamentos por trás do investimento em NFTs, mesmo que pense que quem compra esse tipo de “figurinha” é completamente idiota.

Diante de um mercado em expansão, estar posicionado em tokens NFT pode fazer você vender esses tokens por um valor muito mais alto no futuro. É só observar os exemplos da coleção de macacos que o Neymar faz parte, que se valorizou mais de 150.000% em um ano.

No evento apresentado pelo analista Vinícius Bazan, você terá acesso ao plano para buscar enormes lucros com os ativos NFT de maior potencial, sejam os tokens propriamente ditos, sejam as criptomoedas que ganham com a valorização. Além disso, receberá de bandeja o nome do primeiro ativo dessa lista.

AQUI ESTÁ SUA MELHOR CHANCE PARA GANHAR DINHEIRO COM A MODA DOS NFTS