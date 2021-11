Você poderia ser milionário se tivesse comprado Solana (SOL) em 2021

O Ethereum (ETH) reinou praticamente sozinho por um bom tempo na tecnologia blockchain de contratos inteligentes (smart contracts). A criptomoeda ainda é a principal plataforma descentralizada do mundo, com mais de US$ 550 bilhões em valor de mercado. Quem investiu nela ganhou bastante dinheiro: o ETH valorizou 548,6% apenas neste ano, saindo de US$ 730 para US$ 4.735,07. Mas agora este reinado foi desafiado por rivais de peso: o maior deles é a rede Solana (SOL).

Só em 2021, Solana valorizou mais de 14.030%, transformando um investimento de mil dólares em mais de US$ 131.000. Inclusive, neste sábado (06) SOL atingiu sua máxima histórica, alcançando US$ 260. Para você ter uma ideia, no início do ano, SOL custava menos de US$ 2. Veja você mesmo:

Com isso, no dia 2 de novembro, Solana ultrapassou a rede Cardano (ADA) e se tornou a 5ª cripto mais valiosa do mundo, com mais de US$ 71 bilhões de capitalização.

A rede vem chamando tanta atenção, que até mesmo André Franco, analista responsável pelo departamento de Inteligência e Pesquisa de Criptoativos e Blockchain na Empiricus (uma das maiores casas de análise do Brasil), está confiante de que essa cripto é uma grande aposta.

Justamente por isso, o analista indicou a compra de SOL para os assinantes da carteira de criptoativos que ele comanda na Empiricus, a Exponencial Coins. Ela possui mais de 25 ativos digitais indicados e acumula mais de 4.177,47% de valorização desde a sua criação, em 2017.

É hora de comprar Solana?

Para entender a tese de SOL, voltemos a falar sobre o Ethereum:

Lembra que te falei que ele era a principal plataforma que oferecia o desenvolvimento das aplicações de contratos inteligentes?

Explicando: aplicações utilizando contratos inteligentes possibilitaram o surgimento das finanças descentralizadas, jogos em blockchain, colecionáveis digitais na forma de NFTs e todo o tipo de tecnologia inovadora.

Por essa razão, você pode imaginar a enorme demanda criada para utilizar Ethereum. E se a demanda cresce, mas a oferta continua a mesma… Você já sabe o que acontece. O sobe.

“Atualmente, o Ethereum vive um grande problema de escalabilidade: a enorme demanda por utilização da rede faz com que as taxas de utilização se tornem extremamente altas, o que prejudica a usabilidade dos projetos”, explica André Franco.

Onde Solana entra nessa história? Justamente como uma rede alternativa ao Ethereum, que oferece uma alta performance a preços mais baixos.

“Isso vem atraindo um grande fluxo de usuários durante este ano, em que muitos tentam escapar das altas taxas do ethereum”, afirma o analista de .

2 razões que fazem Solana crescer

1. NFTs (ou tokens não fungíveis)

Você sabe o que é isso?

É uma classe de criptoativos que comercializa ativos digitais exclusivos. Eles podem ser reais ou intangíveis, como obras de arte, itens virtuais dentro de videogames, música, terrenos virtuais e até mesmo ativos do mundo real tokenizados - desde imóveis e carros a cavalos de corrida e tênis de marcas famosas.

Embora o Ethereum seja a maior rede blockchain que atende à indústria dos NFTs, neste ano vimos o lançamento de diversos projetos na rede Solana - um dos fatores responsáveis por impulsionar o seu crescimento.

Os mais de 13.000% de valorização não por acaso...

Segundo análise de André Franco, as coleções de NFTs na Solana têm uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 775 milhões. Recentemente, duas das maiores coleções de NFTs, Solana Monkey Business e Degenerate Ape Academy, passaram a faixa de US$ 1 milhão na venda de apenas uma peça de suas respectivas coleções.

Os NFTs se tornaram uma das maiores tendências do mundo dos criptoativos em 2021, com um aumento de mais de 55% nas vendas em relação a 2020. E ao que tudo indica, esse mercado ainda tem muito para crescer.

Na última conferência de lucros da Electronic Arts, a segunda maior companhia de games do mundo em relação a receita e valor de mercado, o seu CEO classificou o NFT e os jogos estilo "jogue para ganhar" como o futuro da indústria.

Moral da história: Solana tem tudo para surfar o crescimento da indústria de NFTs, de acordo com André Franco.

Mas não é só isso que torna SOL cada vez mais relevante no mercado cripto e coloque cada vez mais dinheiro no bolso dos seus investidores…

Existe um segundo motivo:

2. Finanças Descentralizadas (DeFi)

Se você estuda a tecnologia cripto, deve conhecer o DeFi, um dos projetos mais revolucionários desse mercado. Basicamente, ele visa reformular todo o sistema financeiro, sem a necessidade de um agente centralizador.



O DeFi propõe a realização de serviços financeiros parecidos com o que estamos acostumados a ver no mercado tradicional - como empréstimos, seguros, transferências, pagamentos - sem a interferência de bancos ou qualquer vínculo com instituições financeiras.

É claro que tudo isso é feito através de uma plataforma especializada. Você já deve imaginar qual é a principal: a do Ethereum.

Mas a Solana também apresenta seu próprio ecossistema DeFi, com exchanges descentralizadas, protocolos de empréstimos, agregadores de yield e muito mais. Entre esses protocolos podemos citar: Raydium, Serum, Solend e Sunny.

“A necessidade de utilizar as finanças descentralizadas é um dos maiores motivos para que usuários saiam do ethereum e migrem para soluções como a Solana”, explica André Franco.

André pontua que a rede Solana ainda conta com alguns problemas de escalabilidade, que ocasionaram interrupção no funcionamento do blockchain duas vezes neste ano. Segundo o analista, é importante ficar de olho em como os desenvolvedores planejam resolver esse tipo de problema.

Esses problemas, no entanto, não comprometem a tese de Solana: ela se apresenta como uma oportunidade de utilizar todo tipo de aplicação descentralizada com taxas baixas e maior velocidade, permitindo um maior acesso ao mundo descentralizado.

O atual panorama do Ethereum (com suas altas taxas) é insuficiente para atender a demanda por DeFi, NFTs e jogos, e isso motiva a fuga de capital para estes outros ecossistemas, fomentando seu crescimento.

PERDEU O BONDE DA SOLANA? AQUI ESTÁ SUA NOVA CHANCE DE BUSCAR FORTUNA COM CRIPTO

Defi, uma mega tendência e uma chance de buscar fortuna com criptomoedas

Dados mostram que as DeFi são uma tendência para o futuro. Segundo um estudo da Binance Research, o crescimento dessa tecnologia foi de 2.300% no ano passado, totalizando um milhão de usuários. Além disso, o valor investido nesta modalidade passou de US$ 697 milhões no fim de 2019 para US$ 16 bilhões em 2020. Hoje, esse número já passa dos US$ 50 bilhões.

Para André Franco, estamos tratando de um mercado embrionário, com um longo caminho pela frente, e o que estamos discutindo hoje são as ferramentas que estarão no background dos aplicativos que chegarão ao público quando a tecnologia já estiver difundida.

“Quando isso acontecer, boa parte dos ganhos já estarão no bolso daqueles que, assim como eu, acreditaram nessa evolução. Portanto, não espere isso virar notícia para perceber a revolução. Isso já está acontecendo”, afirma André Franco.

Por isso, o analista está tão confiante na exposição de criptoativos que aderem a essa tese. Um deles, como expliquei nessa matéria, é a Solana, a mais recente recomendação para os leitores da carteira Exponencial Coins, que já rendeu +4.000% desde sua criação.

Mas se você deixou de em Solana no início de janeiro e não aproveitou os mais de 13.000% de valorização, não se preocupe.

Porque o André Franco, junto com sua equipe de análise da Empiricus, encontrou uma nova oportunidade:

+14.000% de ganhos com Solana... você não pegou? Aqui está uma nova chance

Para André Franco, existe um grupo seleto de criptoativos DeFis capazes de formar novos milionários.

Embora seja uma projeção ousada, não é a primeira vez que o analista faz um alerta de criptoativos com potencial para gerar novos milionários a partir de um investimento pequeno.

No dia 16 de janeiro de 2021, o analista indicou a compra da criptomoeda AXS para quem acompanha o seu trabalho.

E sabe o que aconteceu? O ativo saiu da casa dos centavos para ser cotada hoje em mais de US$ 150. Trata-se de uma multiplicação de incríveis 25.762%, transformando cada:

R$ 100 em R$ 25.726;

R$ 1.000 viraram R$ 258.620; e

R$ 5.000 já seriam mais de R$1.293.100.

Para aqueles que ficaram de fora dessa, André decidiu montar uma carteira somente com as DeFis que, na opinião dele, têm potencial para transformar um investimento pequeno em milhões de reais, da mesma forma que AXS fez.

É claro que retornos passados não são garantia de retornos futuros. Mas os dados até agora nos mostram que esse mercado está aquecido, e não podemos negar que diversos criptoativos DeFi fizeram milionários. E podem fazer de você um deles.

O lançamento da nova carteira do analista será feito no dia 29 de novembro, em um evento online e gratuito. E ele já convocou seus seguidores para conhecerem todos os detalhes e receberem instruções de como investir nas criptos DeFi mais promissoras.

A cereja do bolo é que o André vai revelar na transmissão, gratuitamente, o nome da primeira moeda da lista com potencial para formar novos milionários (saiba mais aqui).

E se você perdeu a chance de investir em Solana lá em janeiro, antes da cripto explodir, sugiro que não perca essa oportunidade que está diante de você.

Como você deve saber, as criptomoedas deste segmento estão disparando. AXS explodiu +25.000% em 10 meses. E Solana subiu +14.000% no mesmo período.

Essa pode ser a oportunidade perfeita para ter a chance de fechar 2021 no verde, uma vez que os movimentos percebidos neste mercado são abruptos e rápidos. Quando menos esperamos ativos sobem 50%, 70% ou até 100% em apenas um dia.

Para conhecer a recomendação do André, basta ficar ligado no evento do dia 29 de outubro. As inscrições estão disponíveis clicando no botão abaixo. Se inscreva e conheça a cripto DeFi mais promissora:

QUERO SER AVISADO EM PRIMEIRA MÃO SOBRE A PRÓXIMA CRIPTOMOEDA COM POTENCIAL MILIONÁRIO