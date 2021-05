Volatilidade e onda de IPOs levantam lucro da B3 no 1º trimestre

A B3 viu seu crescer acima das previsões de analistas, beneficiada por um ambiente ainda robusto de ofertas de e pela volatilidade do mercado, que impulsionou os volumes e as receitas no período.

A empresa de infraestrutura de mercado financeiro anunciou nesta quinta-feira lucro líquido de 1,26 bilhão de reais no período, alta de 22,5% ante igual período de 2020.

Em termos ajustados, o lucro de janeiro a março somou 1,336 bilhão de reais, avanço de 15,5% em um ano e pouco acima da previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, de 1,2 bilhão de reais.

Já o resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) no trimestre somou 1,9 bilhão de reais, também acima das previsões de analistas, de 1,7 bilhão de reais, segundo a Refinitiv.

No trimestre, as cinco oferta iniciais de ações (IPOs) e as sete ofertas subsequentes (follow-ons) movimentara 32,8 bilhões de reais. O movimento só não foi maior devido à volatilidade no mercado que, se elevou os volumes de negócios, por outro lado levou mais de 30 empresas a desistirem de listagem na bolsa.

Mesmo com uma política recente de redução de tarifas, a receita da B3 cresceu 25,8%, a 2,4 bilhões de reais. As despesas por sua vez avançaram 10,6%, para 661,2 milhões de reais.

A empresa informou ainda que seu conselho de administração autorizou a emitir 3 bilhões de reais em , distribuídas em duas séries, com vencimentos em 3 e 5 anos.

