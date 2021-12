Votação da PEC do Precatórios, La Casa de Papel e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira, 2, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

PIB do Brasil, PEC dos Precatórios, Braskem e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais seguem pressionadas por variante Ômicron e falas do Federal Reserve

Senado pode votar PEC dos Precatórios nesta quinta-feira

Projeto é aposta do governo para abrir espaço no Orçamento do ano que vem e viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil

La Casa de Papel: última temporada chega à Netflix hoje

Série espanhola terá versão coreana e spin-off sobre o personagem Berlim; veja mais detalhes

EUA vai exigir teste negativo de covid de até um dia para entrar no país

A medida é parte de um conjunto de políticas para fortalecer o combate à variante Ômicron do coronavírus

Extrovertidos ganham mais? Ranking mostra salários por personalidade

As características "extrovertido" e "pensador" foram mais presentes nos primeiros lugares do ranking que considera 16 tipos de personalidades, do método Briggs-Myers

Disney nomeia primeira mulher como presidente do Conselho em 98 anos

Susan Arnold, membro do colegiado há 14 anos, vai substituir Bob Iger no final de 2021. Ele permanecerá como CEO da empresa

Grab, unicórnio de Cingapura, estreia na Nasdaq nesta quinta-feira

A listagem do serviço de transporte por aplicativo oferece aos investidores americanos uma nova oportunidade de no sudeste asiático, que tem sido sub-representado no mercado de global

Política e mundo

Doria defende cancelar festas de réveillon em São Paulo

A capital, porém, ainda mantém o planejamento da festa

Datena desiste de filiação ao PSD e diz que vai apoiar Doria

Sem partido definido, apresentador cogita cargo de senador e até vice-governador

Palacete de luxo em Havana preservará legado de Fidel Castro

O centro está instalado em uma mansão no bairro de Vedado, que foi construída em 1894 e passou por uma reforma geral

Enquanto você desligou...

Covid-19: conheça cinco sintomas da nova variante Ômicron

Sinais da nova cepa são diferentes da Delta, até agora responsável pela maioria dos casos recentes de covid-19 no mundo

País dá adeus a rainha Elizabeth e torna Rihanna heroína nacional; entenda

Independente do Reino Unido desde 1966, Barbados celebrou sua transição para governo republicano após quase 400 anos de obediência a monarquia britânica

Brasileiros criam máscara que mata variante Delta e faturam R$ 30 milhões

Máscara que mata a covid é usada em empresas como Nestlé e Siemens e já gerou economia de 1 milhão de máscaras

A empresa fundada por uma mecânica que atraiu banqueiro vencedor do Nobel

A Escola do Mecânico, edtech fundada por Sandra Nalli, ajuda na empregabilidade de mecânicos e aposta na responsabilidade social

Abertura de mercado

PETR4) NÃO SATISFAZ NINGUÉM" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/pl-ZZzJ8RMo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Exame Flash